Lucas Hernández, acusado de tráfico de personas y empleo ilegal

Archivo - Lucas Hernández, en un partido con el Paris Saint-Germain. - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Lucas Hernández se enfrenta junto a su pareja Victoria Tray a una denuncia por presunto tráfico de personas y empleo ilegal, según informó la revista 'Paris Match' en un reportaje donde una familia colombiana dice haber llevado su caso a la fiscalía.

Esa familia, formada por dos padres y sus tres hijos, afirma haber trabajado para Hernández y Tray entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 en tareas de limpieza, seguridad, cocina y cuidado de niños. Sin embargo, a ese respecto no existían declaraciones formales de empleo.

La abogada de la familia, Lola Dubois, acusó a Tray y al actual defensa del Paris Saint-Germain de privar a toda una familia de sus derechos e incluso habló de una actitud que roza la "esclavitud moderna". Hernández y Tray negaron este miércoles, mediante un comunicado de prensa, haber actuado con "intención maliciosa" o "sin respetar la ley".

"Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentimos un afecto genuino. Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad. Las ayudamos, las apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio", empezó la nota.

"Esta confianza ha sido traicionada. Lamentablemente, no somos los primeros en vivir una situación así. Como muchos otros antes que nosotros, hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas. Nunca hemos actuado con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada", añadió la nota publicada por Hernández en su X.

"Lo que hace esta situación aún más angustiosa es ver cómo un acto de confianza y humanidad se transforma en ataques y acusaciones públicas. Esta experiencia ha sido profundamente dolorosa para nuestra familia. Este asunto se está tramitando ahora a través de los canales legales apropiados, donde prevalecen los hechos, no las historias que circulan en redes sociales", subrayó el canterano del Atlético de Madrid.

En su comunicado, Hernández y Tray fueron tajantes con la conclusión. "Exigimos decencia, moderación y respeto. No participaremos en especulaciones 'online'", sentenciaron los acusados en su nota conjunta.