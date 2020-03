Luis Enrique: "El aplazamiento de la Eurocopa tiene cosas positivas, los jóvenes podrán curtirse"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que el aplazamiento de la Eurocopa a 2021 por la pandemia de coronavirus tiene "cosas positivas", como que los jugadores más jóvenes tendrán "más tiempo para curtirse", y ve a España "entre las seis o siete selecciones" capaces de ganar el torneo.

"Que haya cambiado la fecha para el siguiente verano afecta claramente a los jugadores jóvenes. Creo que van tener más tiempo para curtirse, van a tener más tiempo para trabajar, son cosas positivas. Deseo que podamos conquistar la Eurocopa, dependerá de nuestro nivel y de lo que podamos hacer", declaró en la segunda parte de la rueda de prensa con aficionados en la red social Twitter.

En este sentido, confesó que "hay cosas positivas" en el aplazamiento. "Al posponer la Eurocopa un año más, nos va a dar tiempo a tener más concentraciones y más partidos para prepararla; a que los jugadores más jóvenes puedan curtirse un año más y sigan esa evolución deportiva", subrayó.

Además, sobre la cita continental, ve a la 'Roja' como una de las favoritas a levantar el trofeo. "Claro que veo a España capaz de ganar la Eurocopa. De hecho, creo que somos una de las seis o siete selecciones que podrían hacerlo. Ya veremos en qué condiciones llegamos a la Eurocopa, cómo llegan los jugadores, el cansancio que se pueda acumular durante la temporada, las lesiones... Yo creo que somos una de las selecciones aspirantes a conquistar esa Eurocopa", manifestó.

Sobre quiénes podrían acudir al torneo, el preparador asturiano aseguró que las listas anteriores ofrecen una "idea". "Si ves un poco las listas que hice, ya se ve la idea que tenemos. A los seleccionadores nos gustaría incluso tener muchas más opciones; cuando más problemas tengas a la hora de escoger, mejor. No puedo decir un solo jugador, porque no quedaría muy bien para el resto", indicó.

Sin embargo, no podrá estar el portero Iker Casillas. "A todos nos llega un tiempo en el que la edad pesa. Iker Casillas ha sido uno de los referentes del fútbol mundial en su posición y ya me hubiese gustado haber podido contar con él en su momento, pero el tiempo pasa para todo", subrayó.

Por otra parte, Luis Enrique recalcó la importancia de los centrales en su esquema de juego. "En general, lo que solemos pedir a nuestros equipos es intentar jugar un buen fútbol, ser superior al rival, generar más ocasiones de gol que ellos y que no te generen ocasiones de gol. Puntualmente, a los centrales les aconsejamos que estén muy atentos a las vigilancias, a los posibles contragolpes y a las coberturas, que presionen, que adelanten la línea, que sigan a los delanteros cuando presionen... Muchas cosas", analizó.

"La posición de central es una posición a la que yo históricamente le suelo pedir mucho porque intentamos salir jugando desde atrás y eso implica algunos riesgos. Es una posición comprometida y que implica tener un rol importante, y además es una posición clave porque junto a la de portero ves a todos tus compañeros. Es muy importante la capacidad de liderazgo en esa posición", continuó.

"TENGO UNA RELACIÓN MUY ESPECIAL CON EL BARÇA"

En otro orden de cosas, el técnico de Gijón no descartó un posible regreso al FC Barcelona. "La vida de un entrenador es complicada, no sabes dónde vas a estar hoy o en el futuro. ¿Quién sabe lo que me sucederá en el futuro? Creo que he dejado las puertas abiertas en todos los clubes en los que he estado y no descarto en un futuro poder entrenar o poder liderar otro proyecto", señaló.

"De todos los equipos a los que he entrenado es evidente que tengo una relación muy especial con el FC Barcelona. De hecho, casi la mayor parte de mi carrera la he hecho en el club, ya sea como jugador como como entrenador. Siempre me he sentido muy afortunado. Siempre he tenido muy buena relación con los clubes en los que he estado y espero que ellos tengan el mismo 'feeling'", prosiguió.

Precisamente, recordó algunos de sus peores momentos en partidos con el conjunto culé. "Ha habido muchos, sobre todo en aquellos en los que las cosas no funcionan. Cualquier partido de Champions en el que hayamos quedado eliminados o cualquier partido de Liga en el que hayamos perdido puntos importantes... Tanto en el Barça como en los clubes grandes y en la selección, las derrotas duelen mucho y son complicadas", expuso.

Por último, Luis Enrique recordó sus encuentros favoritos de la selección. "Cuando era niño, el España-Malta, sin ninguna duda; lo viví en mi casa en Gijón, saltando como un loco en el salón. De la historia reciente, la final del Mundial de Sudáfrica, que fue espectacular, y también la final de la Eurocopa que le ganamos a Italia; curiosamente, yo estaba ese verano de vacaciones en Italia con mi familia, rodeado de italianos, y se lo tomaron con mucha deportividad", concluyó.