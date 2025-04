Luis Enrique, para la vuelta contra el Arsenal: "Evidentemente no hay que especular nada"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha dicho que "evidentemente no hay que especular nada" con el resultado logrado por su equipo este martes frente al Arsenal FC en la ida de las semifinales de la Champions League, un 0-1 que los parisinos tratarán de defender o ampliar en la vuelta delante de su público.

"Me parece que el primer objetivo del primer partido se ha conseguido. El resultado podría haber sido un empate y no hubiera pasado nada, también podría haber sido un 0-2; con lo cual este es el resultado, nadie lo puede cambiar. El objetivo ahora es ganar el siguiente partido contra el Arsenal, evidentemente no hay que especular nada porque un gol en una acción normal... en un segundo se marca un gol y el partido está igualado o la eliminatoria", apuntó Luis Enrique.

"No estábamos hundidos cuando perdimos 0-1 en casa y fuimos a Anfield a ganar el partido, ahora no está ganado el partido ni la eliminatoria. Tenemos que ganar el partido de casa porque es posible que el Arsenal pueda hacer gol, no tienen ya nada que perder y están por detrás en la eliminatoria. Va a ser una vuelta apasionante para los aficionados al fútbol y un poco más sufrida para los entrenadores", auguró 'Lucho'.

"Yo creo que el partido ha tenido diferentes fases. Claramente el inicio del partido con muy ambiente en un estadio impresionante, con un ruido ensordecedor. Creo que el inicio de partido ha sido maravilloso para nosotros porque hacemos gol superando una presión alta del rival, eso nos ha dado confianza y hemos tenido una primera parte creo de bastante control con aproximaciones y con posibilidades de hacer alguna ocasión más", resumió desde la sala de prensa del Emirates Stadium.

"Hemos tenido un disparo al palo en la primera parte, pero luego en la segunda ha habido fases en las que el Arsenal nos ha podido dominar y ha tenido siempre ese peligro en todas las acciones a balón parado. Ya sean faltas, córneres, etc., cualquier acción en que automáticamente lanzan largo, creo que las hemos defendido bien y el resultado es bueno. Podría ser mejor, podría ser peor... Está todo en el aire", reiteró.

"Creo que ya os he ido comunicando cuáles son las sensaciones que transmite este equipo. Puedes ganar, puedes perder, pero que competimos en cada campo y que buscamos llevar el partido a lo que nosotros somos mejores. Creo que hoy se ha podido ver a muchos jugadores rendir a un alto nivel. Gran trabajo defensivo de los puntas, gran trabajo defensivo y ofensivo de los mediocampistas, gran trabajo defensivo general", dijo.

"No puedes venir a jugar a casa del Arsenal, un rival de este nivel, y empezar a cuestionar o empezar a valorar cuántos esfuerzos haces. Esfuerzos máximos, con y sin balón. Creo que hemos mostrado una versión muy buena con balón, con mucha personalidad, y una versión todavía incluso mejor sin balón, siendo muy solidarios, defendiendo con ayudas. Jugadores del perfil de Saka, Martinelli, Odegaard, etc., necesitas defenderlos con ayudas porque, si no, vas a tener problemas", concluyó.