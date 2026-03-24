Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla

Archivo - Luis García Plaza - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico Luis García Plaza dirigirá al Sevilla FC hasta 2027, después de que el club nervionense haya llegado a un acuerdo con el entrenador madrileño para que tome el mando del primer equipo y coja el testigo del argentino Matías Almeyda, destituido el lunes por los malos resultados.

García Plaza, de 53 años, regresa así a los banquillos por primera vez desde diciembre de 2024, cuando fue cesado como técnico del Deportivo Alavés, y llega al Ramón Sánchez-Pizjuán con el objetivo de conseguir la salvación del equipo, que cuenta con solo tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Almeyda fue destituido el lunes tras perder el sábado por 0-2 ante el Valencia en la jornada 29 de LaLiga EA Sports y ganar solo uno de los últimos ocho encuentros, lo que deja al conjunto andaluz con 31 puntos. El argentino se marcha tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y tres en la Copa del Rey MAPFRE, tras su llegada en verano de 2025.

Ahora, García Plaza toma el mando y buscará hacer valer su experiencia en la máxima categoría del fútbol español, en la que ha dirigido 229 partidos. Tras pasar por los banquillos de la UD Altea, el Villajoyosa CF o el filial del Villarreal CF, se estrenó en el fútbol profesional, en Segunda, con el Elche CF en la temporada 2006-07. Después de pasar también por el Benidorm CF, consiguió su primer gran éxito de la mano del Levante UD.

En el curso 2008-09 logró la permanencia en Segunda con los granotas, para conseguir al siguiente año el ascenso a Primera. En la campaña 2009-10 mantiene al equipo valenciano en la máxima categoría y recibe la llamada del Getafe CF, al que consiguió estabilizar en Primera para convertirse a su marcha en el técnico entonces con más partidos en el banquillo azulón en la élite.

En el verano de 2014 fichó por el Baniyas SC de Emiratos Árabes Unidos, y en 2017, por el Beijing Renhe, antes de regresar brevemente al Villarreal CF, esta vez para dirigir a su primer equipo. Tras una segunda etapa en el Beijing Renhe, dirige durante seis meses al Al-Shabab saudí.

En el verano de 2020 dirige al RCD Mallorca, con el que asciende a LaLiga EA Sports en su primera temporada y se marcha al cierre de la 2021-22. Posteriormente, tomó los mandos del Deportivo Alavés, al que llegó en la recta final de esa misma temporada, logrando el ascenso a Primera con el conjunto babazorro; finalmente, acabó su aventura en el banquillo de Mendizorrotza en diciembre de 2024.