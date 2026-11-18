Foto de familia rras la presentación del experimento realizado por Kosner sobre la temperatura registrada en El Sadar durante varios partidos de LaLiga EA Sports 26-27 - KOSNER

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CA Osasuna, Luis Sabalza, tiene claro que es vital subir "la temperatura" del Estadio de El Sadar para poder sumar ahí puntos vitales en sus tres próximos encuentros ligueros como local ante el Málaga CF, el Elche CF y el Villarreal CF, y lograr "el objetivo" que tienen este año que no es otro que "la salvación" en LaLiga EA Sports.

El dirigente apuntó esta necesidad después de conocerse que el feudo 'rojillo' registró una temperatura media 2,20 grados superior a la del exterior durante el encuentro ante el Racing Club, del pasado 18 de octubre en aLiga EA Sports, según los datos ofrecidos por Kosner, patrocinador principal del equipo navarro.

La empresa de climatización y CA Osasuna presentaron este miércoles los resultados de un experimento con 26 sondas térmicas instaladas en El Sadar, que muestra cómo se incrementa la temperatura durante los partidos por efecto de la afición.

En total, se realizaron 6.120 lecturas de temperatura, una por minuto, en los partidos ante el Rayo Vallecano, Racing y Athletic Club, y, como ejemplo, en el choque ante el equipo cántabro, marcado por el regreso al banquillo osasunista de Jagoba Arrasate en el estadio pamplonés, se produjo una oscilación térmica de 2,20 grados en la temperatura media de El Sadar.

La medición comenzó antes de la apertura de puertas (13.10 horas), cuando el promedio registrado era de 10,90 grados, y concluyó al finalizar el encuentro, con una temperatura media de 13,10. En ese mismo intervalo, la temperatura exterior apenas varió 0,70 grados, por lo que la oscilación térmica registrada en el interior del estadio fue tres veces superior a la del exterior.

Según detalló Kosner, el momento más significativo de la medición llegó al término del partido, cuando jugadores y afición entonaron juntos el cántico 'Somos un equipo, valiente y luchador', cuando se se produjo el pico de temperatura de 13,1 grados. "Un dato que refleja la conexión entre el equipo y la afición 'rojilla' y que pone de manifiesto cómo la pasión que se vive en El Sadar también se traduce en calor", apuntó la empresa de climatización.

"El Sadar es mucho más que un estadio, es un lugar donde la pasión de la afición se siente en cada rincón. Por eso queríamos comprobar si ese calor que transmiten los seguidores de Osasuna también puede medirse, demostrando que la temperatura es mucho más que una cuestión de grados", añadió Kosner.

"(El Sadar) Es fundamental para nosotros, primero por la afición, y segundo porque si ganamos en El Sadar tendremos más posibilidades de salvarnos, que es el objetivo de este año. La temperatura sí es la base para ganar los próximos tres partidos", aseguró Luis Sabalza, presidente del CA Osasuna, durante la presentación de este experimento en la sede de Saltoki, distribuidor exclusivo de la marca, y con la presencia de la primera plantilla del equipo navarro.

Por ello, el dirigente ve incluso "más importante ganar al Málaga CF" este próximo fin de semana que "al Real Madrid", al que visitará a mediados de diciembre, ya que el malaguista es un rival que comparte el mismo objetivo. "Por eso es importante aumentar la temperatura, para ganar y salvarnos", añadió.

"Esto tiene que ser partido a partido, no se puede hablar hasta el resultado final, ya que antes hay un camino que recorrer. Si esperamos para el final pasará como el año pasado cuando sufrimos en la última jornada -por no descender a Segunda División-", zanjó.