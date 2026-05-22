Lukas Podolski se retira del fútbol con casi 41 años

May 21, 2026, Zabrze, Poland: 21.05.2026, Zabrze.PKO Ekstraklasa sezon 2025/26 Gornik Zabrze konferencja prasowa - Football Polish Top League Gornik Zabrze Press conference.Nz. Lukas Podolski Kamil Zbikowski.Fot. Michal Chwieduk/Arena Akcji - Europa Press/Contacto/Michal Chwieduk

COLONIA (ALEMANIA), 22 May. (dpa/EP) -

El futbolista alemán Lukas Podolski, de 40 años y delantero del Górnik Zabrze, se retirará del fútbol profesional en cuanto acabe esta temporada 2025-26, según ha anunciado este viernes su actual club mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

"Bueno, eso es todo por hoy", dice Podolski en el vídeo mientras recoge sus cosas y repasa su carrera. "Gracias, fútbol", apostilla. Al Górnik Zabrze aún le queda este sábado un partido en la Liga polaca ante el Radomiak Radom, durante el cual se espera un homenaje al jugador.

Nacido en Gliwice (Polonia), Podolski se mudó a Alemania a una edad temprana. Antes de fichar por el Górnik Zabrze en 2021, jugó en FC Köln, Bayern Múnich, Arsenal FC, Inter de Milán, Galatasaray, Vissel Kobe y Antalyaspor. Así, Podolski ayudó al Zabrze a conquistar esta temporada la Copa de Polonia, logrando ese título por primera vez desde 1972.

Además, Podolski debutó con la selección alemana en 2004. Junto con su amigo Bastian Schweinsteiger, ayudó a dar forma a la 'Mannschaft' en los años siguientes con estilo y enfoque renovados que dieron su fruto máximo con la conquista de la Copa Mundial de la FIFA en 2014.

Aparte del fútbol, Podolski ha establecido otras fuentes de ingresos. ya que fundó junto con el exdefensa Mats Hummels un torneo de fútbol sala. También es propietario de varios locales de kebab y heladerías en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Y entre los otros proyectos de Podolski se encuentra también su propia marca de ropa.

En paralelo, Podolski está a punto de hacerse con la propiedad total del Zabrze porque tiene varias acciones y ya ha expresado su deseo al respecto. "Ahora compraré el resto", dijo a principios de esta semana. El Ayuntamiento de Zabrze respaldó por unanimidad una propuesta reciente para venderle el 86% de las acciones restantes del club.