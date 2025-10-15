Mac Allister lidera la goleada de Argentina a Puerto Rico por 0-6 en el regreso de Messi

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección argentina de fútbol ha goleado a Puerto Rico (0-6) en un partido amistoso disputado en Florida, en el que el gran protagonista ha sido el centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister con dos goles y en el que ha regresado Leo Messi, después de no estar disponible en el choque contra Venezuela para poder jugar con su club.

La vigente campeona del mundo no tuvo ningún problema para lograr el triunfo, tras marcar tres goles en la primera parte. Dos de ellos fueron de Mac Allister y el otro de Gonzalo Montiel a pase de Leo Messi, quien volvió a jugar con Argentina tras perderse el primer encuentro de este parón de selecciones para disputar un partido de la MLS con el Inter de Miami.

En la segunda parte hubieron numerosos cambios, entre ellos el de Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán que marcó un doblete en cinco minutos. La entrada del '22' sirvió para colocar el 0-6 definitivo en el marcador y ofrecer un buen espectáculo a los 21.550 espectadores que acudieron al Chase Stadium.