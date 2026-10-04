Madrid CFF y Athletic Club se neutralizan y no aprovechan el Clásico en la Liga F Moeve

Archivo - Emilie Nautnes durante un partido del Madrid CFF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Madrid CFF y el Athletic Club no pudieron aprovechar del todo la derrota del Real Madrid en el Clásico de la Liga F Moeve 2026-2027 y se neutralizaron en su duelo directo con un empate a dos goles, mientras que el Atlético de Madrid sumó su primera victoria a domicilio en A Coruña y la Real Sociedad estrenó su casillero de triunfos, en partidos correspondientes a la sexta jornada del campeonato doméstico.

En el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada se veían las caras el Madrid CFF, tercero con 12 puntos, y el Athletic Club, cuarto con 10, y el duelo acabó en tablas, por lo que el equipo madrileño no pudo superar por puntos al Real Madrid en la tabla, aunque sí está por delante por el 'goal-average'.

Emilie Nautnes adelantó al filo del descanso a las locales, pero en la reanudación, el equipo vizcaíno remontó con un doblete de Bibiane Schulze, el primero de falta y el segundo a la salida de un saque de esquina. Sakina Ouzraoui empató en el tramo final y Paula Ulloa salvó un punto en un mano a mano con la campeona del mundo Sub-20 Daniela Agota.

Por su parte, la SD Eibar no pudo aprovechar el empate entre estos dos rivales, aunque arañó un valioso punto en su visita al Sevilla FC al empatar sin goles para igualar a once unidades con el Athletic Club pese a jugar los últimos minutos con una menos por la expulsión de Sara Martín.

La jornada dejó además la primera victoria de la temporada a domicilio del Atlético de Madrid, que se impuso por 1-2 en su visita al Deportivo ABANCA con goles de Gio Garbelini y Fiamma Benítez, esta en el minuto 82 y después de que hubiese igualado para las locales Esperanza Pizarro. También se estrenó, pero en su caso su casillero de puntos, la Real Sociedad gracias a un solitario gol de Nerea Eizaguirre en la visita a un Valencia CF que sigue colista y sin sumar ni un punto.

Finalmente, la sexta jornada también tuvo partidos decididos más allá del 90. En el Jesús Navas, donde empataron a tres tantos el Sevilla FC y el FC Badalona Women, el 2-3 (Mirari Uría) y el 3-3 (Jassina Blom) llegaron más allá del minuto 90, mientras que el Costa Adeje Tenerife encadenó su segunda victoria seguida tras ganar 2-1 al Logroño United, remontando y con gol en el 93 de Iratxe Pérez, y el RCD Espanyol batió 1-0 al Deportivo Alavés con el tanto en el triunfo de Phoenetia Browne en el 101.