El Madrid CFF ficha a la joven delantera colombiana Mariana Silva

El Madrid CFF ficha a Mariana Silva. - MADRID CFF

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Madrid CFF ha confirmado este sábado el fichaje para la temporada 2026-27 de la jugadora colombiana Mariana Silva Romero, delantera de 18 años y procedente del Independiente Santa Fe, donde ha disputado más de una treintena de partidos en sus últimos tres cursos.

En el 2024, aún adolescente, participó en ocho encuentros del equipo de Bogotá en la Liga Femenina Betplay Dimayor. Ya en el 2025 jugó 19 y firmó dos goles junto a dos asistencias. Y en este 2026 llevaba un gol y dos asistencias en nueve duelos ligueros. Además, ha sido internacional con la selección de Colombia en las categorías sub-17 y sub-20.

Esta contratación de Mariana Silva se ha sumado a las ya anunciadas de la francesa Romane Lejeune y la neozelandesa Kate Taylor para la defensa junto a las de la española Ana González, la brasileña Débora Bebê y la danesa Emilie Holt para reforzar el centro del campo.