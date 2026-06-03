Mahou homenajea la temporada del Rayo Vallecano con una edición especial de su botella. - MAHOU

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mahou quiere rendir tributo a la temporada del Rayo Vallecano con el lanzamiento de una edición especial de la botella de Mahou Cinco Estrellas, ya que la marca ha rediseñado la etiqueta de su emblemático formato tercio, rindiendo homenaje al espíritu y la identidad del barrio madrileño.

Bajo el lema 'El Barrio más grande de Europa', la nueva etiqueta incorpora un diseño único que incluye el característico rayo del escudo del equipo. El diseño presenta una arandela en tonos dorados, acompañada por los colores tradicionales del Rayo Vallecano -blanco y rojo-, así como su icónico rayo.

Con esta iniciativa, Mahou pone el broche final a una semana dedicada al espíritu vallecano y refuerza su vínculo con el club y su afición. Un homenaje al recorrido de una temporada histórica, en la que el equipo ha disputado la final de la Conference League ante el Crystal Palace inglés, que venció por 1-0 el encuentro disputado en Leipzig (Alemania).