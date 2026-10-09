El Málaga encuentra premio contra el Espanyol

Málaga - Espanyol - LALIGA

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Málaga rascó un empate (1-1) en el minuto 93 al Espanyol este viernes en el regreso de LaLiga EA Sports tras el largo parón por selecciones, gracias a un Adrián Niño que frustró a los catalanes.

El equipo andaluz, cuatro puntos, marcó sobre la bocina después de una segunda mitad de insistencia. La defensa 'perica' se durmió en la última y Niño apareció para empalmar un centro llovido desde la derecha. Un golazo que neutralizó otro golazo, el de Bryan Zaragoza para el 0-1 que no ató el Espanyol.

Los de Manolo González buscaban también el bálsamo de los tres puntos, tras dos derrotas antes del parón, y pudo escaparse en el marcador con ocasiones para el segundo. Sin embargo, el conjunto visitante empezó a ceder el balón y a meterse atrás, y tras el descanso, el partido tuvo una dirección sola.

Rafita pasó a la derecha, Pablo Martínez tuvo un balón al larguero, y el Málaga inclinó el campo poco a poco en busca del empate. El Espanyol quiso acomodarse en el bloque bajo, con los mil cortes de pase de Leandro Cabrera, pero falló en la llegada de Niño, quien tuvo fe en la última carrera para buscar el balón del 1-1.