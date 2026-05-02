El Málaga remonta al Eibar y se acerca al Castellón en los 'playoffs' de ascenso

Archivo - Adrián Niño, en un partido con el Málaga CF. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Málaga CF ha ganado este sábado por 2-4 en su visita a la SD Eibar durante la jornada 38 de LaLiga Hypermotion, acercándose los malagueños en la zona de 'playoffs' de ascenso al CD Castellón, que ha perdido por 1-2 en casa frente al Córdoba CF, mientras que la Cultural y Deportiva Leonesa ha salvado un empate (2-2) en su estadio contra el Cádiz CF.

La tanda sabatina empezó en el Estadio Reino de León, donde el equipo local se adelantó cerca del descanso tras una triangulación que culminó Víctor Moreno con un zurdazo raso en el corazón del área. Sin embargo, Antoñito Cordero empató para el Cádiz justo antes de irse a vestuarios, con un derechazo potente y a banda cambiada tras el saque de un córner.

El propio Cordero marcó el 1-2 en el 80' con otro derechazo lejano que hizo la 'folha seca', pero el conjunto leonés rescató una igualada en el tiempo añadido gracias a un gol de Sergio Maestre, domando un pase bombeado de 'Bicho' Fernández y rematando a bocajarro en área pequeña. Esto dejó a la 'Cultu' colista con 33 puntos y situó al Cádiz con 39.

En Castalia, la primera mitad se cerró sin goles y ya en la segunda Adrián Fuentes adelantó a los visitantes de cabeza. Él mismo puso el 0-2 en el 64', remachando un pase de Diego Bri tras contragolpe, y de nada sirvió el gol de Álvaro García de cabeza en el 82'. Este desenlace dejó al Castellón con 64 puntos, aún cuarto, y al Córdoba con 57 puntos.

En ese combate por los 'playoffs' de ascenso, el tropiezo de los 'orelluts' benefició al Eibar. Eso sí, su cita en casa ante el Málaga empezó torcida por un codazo de Lander Olaetxea a Diego Murillo en un salto. 'Chupe' Ruiz transformó el penalti, pero los locales empataron pronto con Sergio Álvarez cazando un rechace en jugada a balón parado.

A la media hora, José Corpas consiguió el 2-1, en segunda instancia, después de más rechaces del portero y la zaga rival en un ataque de Jon Bautista por el costado derecho. El cuadro malagueño buscó la respuesta antes del descanso, si bien David Larrubia falló dos buenas ocasiones.

En la reanudación, el guardameta local Jonmi Magunagoitia amargó de nuevo al equipo malagueño, pero su insistencia tuvo recompensa con la remontada. El 2-2 fue de Adrián Niño, remachando en escorzo un centro de 'Chupe' desde el extremo derecho, y el 2-3 fue de Darko Brasanac, merced a un derechazo raso y cruzado nada más haber pisado el área rival.

Todo en el Málaga lo canalizaba Joaquín Muñoz con sus virguerías y se notó con sus asistencia a Niño para el 2-4 en el tramo final del duelo. Esta buena cosecha a domicilio valió a los 'boquerones' para ponerse con 63 puntos, mientras que el equipo armero se mantuvo con 61 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 38 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Andorra - Albacete 0-1.

Deportivo de La Coruña - Leganés 2-1.

Zaragoza - Granada 0-1.

-Sábado.

Cultural Leonesa - Cádiz 2-2.

Castellón - Córdoba 1-2.

Eibar - Málaga 2-4.

-Domingo 3.

Racing de Santander - Huesca 14.00 horas.

Sporting de Gijón - Ceuta 16.15.

Real Sociedad B - Burgos 18.30.

Las Palmas - Valladolid 21.00.

-Lunes 4.

Almería - Mirandés 20.30.