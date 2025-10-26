Mallorca - Levante: Fecha y hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido entre RCD Mallorca y Levante UD abrirá a las 14.00 horas la tanda de este domingo en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, con ambos equipos al borde la zona de descenso, por lo que necesitarán los tres puntos si quieren instalarse en una parte más tranquila de la clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

Mallorca: Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú, Morlanes, Darder; Virgili, Muriqi y Pablo Torre.

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Sánchez; Pablo Martínez, Vencedor, Arriaga, Brugué; Etta Eyong y Romero.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Mallorca y Levante de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 26 de octubre a las 14.00 horas en el estadio de Son Moix.

DÓNDE VER

El duelo entre los bermellones y los granotas se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.