El Mallorca sale del descenso a costa del Sevilla y mete al Rayo en peligro

Vedat Muriqi con el RCD Mallorca - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca se ha impuesto este lunes al Sevilla FC (4-1) en el último partido de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, en el que los goles de Vedat Muriqi, Samú Costa, Sergi Darder y Pablo Torre le permiten abandonar las posiciones de descenso y condenar a ellas al Rayo Vallecano.

En el Mallorca Son Moix, los de Jagoba Arrasate avisaron al poco de arrancar el choque con un remate de Jan Virgili ante el que Odisseas Vlachodimos tuvo que sacar una buena mano para evitar el 1-0. Poco después, el extremo bermellón protagonizó una nueva jugada en la que solicitó penalti por un contacto de Carmona con el pie atrás, pero el colegiado mandó seguir.

Sin embargo, tras un intento de gol fantasma de Akor Adams que rozó el larguero, Soto Grado fue llamado por el VAR para que revisase la acción anterior, y señaló la pena máxima. Vedat Muriqi fue el encargado de lanzar y engañó por completo al guardameta griego (min.26).

Aún así, el equipo de Matías Almeyda no acusó el golpe y justo antes del descanso consiguió empatar después de un robo de Peque en tres cuartos de campo; el franco-argentino Neal Maupay, en su debut con la camiseta sevillista, recibió el esférico y lo alojó en la escuadra izquierda de la portería de Leo Román (min.45+1).

Tras el paso por vestuarios, el Mallorca tardó muy poco en volver a ponerse por delante. Carmona evitó un peligrosísimo disparo de Muriqi cuando ya había superado a Vlachodimos, y el propio portero nervionense sacó la manopla para frustrar otro tanto de cabeza del kosovar, pero Samú Costa no falló minutos después y aprovechó un genial pase de Virgili para establecer el 2-1 (min.53).

Ya en el minuto 74, los baleares se encargaron de sentenciar la contienda cuando el propio Costa puso un balón al punto de penalti que Muriqi remató y que, tras rebotar ligeramente en Sergi Darder, se coló en el fondo de las mallas. Todavía hubo tiempo para que Pablo Torre, que acababa de entrar en el terreno de juego, hiciese el cuarto (min.94).

De esta manera, el Mallorca abandona las posiciones de descenso, condenando a ellas al Rayo Vallecano, y alcanza los 24 puntos, los mismos que el Sevilla, que interrumpe una racha de dos fechas seguidas puntuando, y dos más que el primero de los puestos de peligro.