El Manchester City ficha a Rodrigo tras pagar los 70 millones de su cláusula

Actualizado 03/07/2019 17:07:28 CET

Rodrigo Hernandez Cascante of Spain during the 2020 UEFA European Championships group F, European Qualifiers, played between Spain and Sweden at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on June 10, 2019. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) - El Atlético de Madrid ha anunciado que el Manchester City y el apoderado de Rodrigo Hernández se han presentado este miércoles en la sede de LaLiga y han depositado los 70 millones de euros que figuraban en la cláusula de rescisión del jugador. "LaLiga ha comunicado este miércoles al Atlético de Madrid que Rodrigo Hernández, representado por un apoderado, y representantes del Manchester City han comparecido en la sede del organismo futbolístico con el fin de ejercer la cláusula de rescisión del futbolista. El Manchester City ha depositado el importe de la cláusula de rescisión por cuenta del jugador", anunció el Atlético en un comunicado. De esta forma, el internacional español rescinde el contrato que le unía hasta 2023 al club rojiblanco, al que volvió el pasado verano tras brillar durante su etapa en el Villarreal. El Atlético ya presentó la semana pasada a su relevo, Marcos Llorente, al que presentó precisamente con el dorsal 14 que portaba Rodrigo hasta ahora. Por su parte, el City aún no ha hecho oficial la contratación del mediocentro, que a sus 23 años probará su primera experiencia en el extranjero jugando a las órdenes de Pep Guardiola y compartiendo vestuario con otro internacional español, David Silva.