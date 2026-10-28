Manchester City y Liverpool avanzan en la Carabao Cup con penaltis

Manchester City - Brighton - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City y el Liverpool avanzaron este miércoles a cuartos de final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga inglesa, con el sufrimiento de la tanda de penaltis para eliminar al Brighton (2-2, 4-3) y el Chelsea (1-1, 6-5).

El equipo de Enzo Maresca, vigente campeón, tuvo como héroe al portero argentino Geronimo Rulli, quien detuvo dos penaltis en la tanda que resultó del 2-2 en el Etihad Stadium. El Brighton se adelantó dos veces en casa da un City que evitó la eliminación y un segundo tropiezo tras perder su primer partido en Premier.

El sorteo de la ronda de cuartos, celebrado tras finalizar los partidos de este miércoles, deparó el cruce entre el Manchester City y el Bradford. Mientras, el Liverpool jugará contra el Bournemouth, después de que el equipo 'red' dejara en el camino al Chelsea, en el duelo español en los banquillos entre Andoni Iraola y Xabi Alonso.

Con el 1-1 se llegó al descanso y, con mucha emoción en Anfield, el equipo local se quedó el billete con el último fallo de Wesley Fofana en la tanda de penaltis. Un inspirado Bournemouth dio la sorpresa eliminando al Aston Villa por 3-0, cuando venía en gran dinámica el equipo del español Unai Emery. Por otro lado, el Fulham de Álvaro Arbeloa fue eliminado (0-1) por el Crystal Palace.