El Manchester City se refuerza su centro del campo con Elliot Anderson

Archivo - Elliot Anderson con el Nottingham Forest - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 26 Jun. (dpa/EP) -

El internacional inglés Elliot Anderson jugará la próxima temporada en el Manchester City, después de que el club 'citizen' y el Nottingham Forest hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, según ha desvelado este viernes la agencia británica Press Association (PA).

Según algunos medios, el fichaje del futbolista de 23 años podría suponer un récord en el fútbol británico de 130 millones de libras -150 millones de euros-, pero fuentes consultadas por PA han indicado que se trataría de una operación directa, sin bonificaciones, por un importe inferior a los 125 millones de libras -144 millones de euros- que el Liverpool pagó al Newcastle por Alexander Isak el año pasado.

El centrocampista se encuentra actualmente en Kansas City (Estados Unidos) preparándose para el último partido de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra contra Panamá, que se disputará en Nueva Jersey. Según se ha informado, a Anderson se le ha concedido permiso para someterse a un reconocimiento médico antes del partido del sábado en el MetLife Stadium.

El centrocampista ha sido titular en los dos primeros partidos de Inglaterra en el Grupo L y se ha consolidado como pieza clave del equipo de Thomas Tuchel desde que debutó el pasado mes de septiembre.

Miembro de la selección inglesa que ganó el Europeo Sub-21 de 2025, sus excelentes actuaciones con el Forest le hicieron acaparar todos los focos. Tanto el Manchester United como el City se mostraron interesados, aunque este último se ha enfrentado a duras negociaciones con el propietario del Forest, Evangelos Marinakis, ya que el jugador contaba con contrato hasta 2029.

Tuchel lo describió como "el pack completo" durante la preparación para el Mundial y se mostró convencido de que el interés del City no le distraería. Es un jugador de primer nivel. Es el pack completo. Me alegro de que esté con nosotros a ese nivel, es un jugador clave", señaló el seleccionador inglés, que no cree que la oferta del City le haya "afectado". "Hizo un partido increíble -contra Costa Rica-, así que todo va bien", finalizó.