Manchester United y Bournemouth empatan en un bombardeo de goles

Matheus Cunha y Bafodé Diakité en el Manchester United-Bournemouth de Old Trafford - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United y el Bournemouth han empatado este lunes (4-4) en el último partido de la decimosexta jornada de la Premier League, en el que los 'red devils' se pusieron por delante hasta en tres ocasiones y en el que un gol del francés Eli Junior Kroupi salvó un punto para los de Andoni Iraola en el minuto 84.

Old Trafford inauguró el festival de goles a los 13 minutos gracias a Amad Diallo, pero Antoine Semenyo equilibraba de nuevo la balanza en el 40. En el tiempo extra de la primera mitad, Casemiro volvió a adelantar al United al rematar solo tras una jugada a balón parado.

Sin embargo, en los seis minutos siguientes tras el descanso, Evanilson y Marcus Tavernier le dieron la vuelta al luminoso, y el choque entró en una fase de locura. Bruno Fernandes, en el 77, y Matheus Cunha, en el 79, pusieron el 4-3, aunque a pocos minutos para el final Kroupi salió al rescate de los 'Cherries'.

Con este empate, los de Rúben Amorim se sitúan sextos con 26 puntos, los mismos que el Crystal Palace, quinto y último ocupante de plazas europeas, que el Liverpool y que el Sunderland, y a dos del cuarto puesto del Chelsea. El Bournemouth, por su parte, encadena siete jornadas sin ganar y suma 21 unidades, con el descenso todavía lejos, ocho por debajo.