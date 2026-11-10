Manex Lozano amplía su contrato con el Athletic Club hasta 2030

El delantero Manex Lozano amplía su contrato con el Athletic Club hasta junio de 2030. - ATHLETIC CLUB

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Manex Lozano, "en una fase avanzada de su recuperación" de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, amplió su vinculación con la entidad vasca hasta el 30 de junio de 2030.

"El Athletic Club y Manex Lozano han acordado ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2030, con una opción automática de prolongarlo por parte de nuestra entidad", informó este martes el club rojiblanco en un comunicado.

El delantero centro de Iruñea, de 19 años, llegó a Lezama iniciada en la temporada 2023-24, procedente del CD Oberena. Desde entonces, "ha crecido de manera meteórica", ya que con el Juvenil de División de Honor marcó 23 goles en 33 partidos el curso 2024-25; y en la temporada pasada, comenzó en el CD Basconia en la primera vuelta, compatibilizando también la Premier League International Cup y y la Youth League, en la que anotó 6 goles.

Además, en la campaña 2025-26, defendió como cedido la camiseta del Real Racing Club de Santander. A sus 18 años, disputó 4 encuentros en LaLiga Hypermotion, en los que marcó 2 tantos, además de participar en la eliminatoria de la Copa del Rey frente al FC Barcelona.

"A principios de febrero, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento. El delantero se encuentra ya en una fase avanzada de su recuperación en Lezama", avanzó el Athletic en su comunicado, que cierra la renovación del delantero tras las de Iker Monreal y de Christian Imga y después de la lesión de gravedad de Gorka Guruzeta.