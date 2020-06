Manolo Sanchís apostaría por permitir incluso "siete cambios porque va a beneficiar el espectáculo"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdefensa del Real Madrid Manolo Sanchís se mostró partidario de aumentar a siete los cambios que puedan hacer los equipos en la vuelta de la competición porque irían en beneficio "del espectáculo", y avisó que ve "equiparable" la importancia de Eden Hazard y Luis Suárez, lesionados de larga duración cuando se paró LaLiga Santander y que ahora ya pueden ayudar a sus respectivos equipos.

"Yo intentaría que poco a poco se pudiesen hacer siete cambios, evitando la interrupción del juego haciéndolos al estilo del balonmano con alguien que lo regule. ¿Por qué no si vas a beneficiar el espectáculo. Cuantos más se hagan va a mejorar el espectáculo", señaló Sanchís este miércoles durante el espacio LaLiga SantanderTalks organizadas por el Banco Santander.

El madrileño cree que los cinco cambios es una medida que "beneficia y perjudica a todos", indicó que en torneos que organiza esta medida de las siete sustituciones "funciona muy bien" y que el objetivo principal es que "se prima la calidad".

"Si miro a mi izquierda y a mi derecha y veo a siete jugadores con los que estoy entrenando y que las circunstancias de juego me piden que entren, pero que por haber agotado los cambios no pueden, lo veo un contrasentido porque puedo mejorar el espectáculo", añadió.

Además, Sanchís advirtió que se presenta "una liga nueva e imprevisible", pero no piensa que el factor de jugar a puerta cerrada sea decisivo y apeló a su experiencia en los 90 en aquel partido de la Copa de Europa ante el Nápoles de Diego Armando Maradona con un Bernabéu sin afición.

"Una vez que el árbitro pitó, aquello se convirtió en un partido normal, de hecho el recuerdo que tengo es que no tengo ningún recuerdo de ver la grada vacía. Te metes y es un partido más", apuntó el excentral, que considera que sin el apoyo del público se volverá "a la gran dictadura de este deporte que es el balón y habrá más influencia de la calidad técnica y grupal de los equipos". "Cuanto antes llegue la gente, mejor", deseó, confesando que él sí aceptaría jugar en el Wanda Metropolitano si permiten afición en algún momento de esta temporada.

CREE QUE ODEGAARD DEBE VOLVER LA PRÓXIMA TEMPORADA

Sobre las recuperaciones para el FC Barcelona y el Real Madrid de Luis Suárez y Eden Hazard, le pareció "bastante pareja la importancia de los dos" para cada equipo. "Son jugadores tan importantes que es equiparable y tienen mucha influencia en el resultado", remarcó.

"Prácticamente los dos estaban descartados para ayudar, pero hay que saber como vuelven porque no todos los jugadores vuelven igual y cogen el ritmo igual de rápido. Ambos están vinculados al talento y es mas difícil de encontrar que el aspecto físico", agregó al respecto, aclarando que el parón les ha venido "bien" a todos los futbolistas para tener "un descanso", pero "mal para el ritmo de partido que es lo que deben coger antes posible porque el que lo haga antes tendrá un factor a su favor".

Además, manifestó la importancia de los dos puntos de ventaja del Barça sobre el Real Madrid porque es algo que "ya se tiene ganado que el otro tiene que recuperar", y encontró "ventajas e inconvenientes" a jugar antes o después que el rival, pero que no le ve "importancia".

Por otro lado, el exmadridista reconoció tanto "el gran mérito" del Getafe por brillar pese a tener en Madrid a rivales como el Real Madrid y el Atlético, como a la Real Sociedad, "uno de los dos o tres equipos que mejor ha jugado". En este sentido, se refirió a la figura de Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid en el conjunto realista y que ha tenido "una evolución fantástica".

Para Sanchís, el centrocampista noruego "supo asumir" que no tenía sitio en el equipo madridista pese a todas las expectativas levantadas y que lo "ha aprovechado". "Va a volver creyéndose que va a ser titular", advirtió el exdefensa, que sabe que el joven jugador ha encontrado su "mejor nivel en la Real" y eso le hará "valorar" qué hacer la próxima temporada. "Pero te viene el Real Madrid y es muy difícil decirle que no. Tiene muchos avales de ser titular y no va a tener muchas más oportunidades de jugar que las que tiene ahora", sentenció.