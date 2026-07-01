Mapfre destaca el papel del patrocinio en el fútbol para conectar con los valores de la marca y la sociedad

Mapfre tiene una alianza con la Copa del Rey Mapfre hasta 2026-27 y con la RFEF, hasta el Mundial de fútbol de 2030 en España.- ÁNGEL MARTÍNEZ/RFEF

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mapfre destaca la relevancia que el patrocinio deportivo tiene dentro de su estrategia de marca y que el apoyo a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta el Mundial de 2030 y de la Copa del Rey Mapfre hasta la temporada 2026-27 permite conectar con los valores de la aseguradora y la sociedad.

Así lo manifestó en una entrevista a Europa Press, el director de Marketing de Mapfre España, Rubén Gallardo, quien explicó que la alianza con el fútbol permite vincular la identidad corporativa con principios como "el trabajo en equipo, la superación, el esfuerzo, la constancia y la disciplina".

Asimismo, Gallardo ha manifestado que el balompié cuenta con una capacidad única para "tender puentes entre las distintas generaciones" y sensibilidades dentro del territorio nacional, y destacó que su "capilaridad" encaja con la de una compañía de seguros como Mapfre, cuya red comercial supera las 3.200 oficinas para atender a los clientes de todos los rincones del país.

En este sentido, el director de Marketing de Mapfre España subrayó el acuerdo alcanzado para convertirse en patrocinador principal de la Copa del Rey, un torneo que ha calificado como "la Copa de todos". A su juicio, el atractivo de esta competición radica en que "cualquier equipo pequeño del pueblo puede terminar compitiendo contra los grandes", lo que permite a la aseguradora estar cerca de toda su red de ventas y de sus clientes fuera de las grandes urbes.

Aunque el acuerdo con la RFEF por la Copa del Rey finaliza al final del próximo curso en 206-27, el directivo de Mapfre confía en que se amplíe pues la relación con la federación española es "muy cordial". "Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo para poder prorrogar ese contrato", añadió.

Respecto al equipo nacional, resaltó que la colaboración con la selección española de fútbol representa un proyecto a largo plazo que se extiende inicialmente hasta el Mundial de 2030 en España, Marruecos y Portugal. "La selección española nos permite llegar a todos sin distinguir el apoyo a unos equipos o a otros. Apoyamos al equipo que representa al país", aseguró reiterando que Mapfre fija sus alianzas de patrocinio a medio y largo plazo.

ACTIVACIÓN POR EL MUNDIAL DE 2026

En relación con el actual Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, el responsable de Marketing de Mapfre España ha explicado que la compañía ha estructurado su plan de activaciones en dos fases. Durante la primera, ha respaldado de forma directa al combinado nacional a través de una intensa campaña en medios de comunicación y ha vinculando la imagen de los internacionales con las soluciones de la entidad aseguradora.

Dentro de estas acciones previas, ha concretado que 104 trabajadores de su red comercial y cartera de clientes viajaron la semana pasada a Guadalajara (México) para vivir "la experiencia única" de ver el último partido de la primera fase contra Uruguay, en el que los pupilos de Luis de la Fuente lograron el triunfo (1-0) que les dio la primera plaza del grupo.

De forma paralela, la aseguradora ha participado en las actividades llevadas a cabo en la 'Fan Zone' promovida por la RFEF en la Plaza de Colón de Madrid, donde dispone de un espacio desde el que se hace el programa 'Ágora Fútbol' y los aficionados pueden grabar entrevistas para subir a sus redes sociales y obtener regalos y 'merchandising'.

Con la entrada del torneo en las eliminatorias, el directivo ha adelantado que la empresa prepara ya sus siguientes activaciones. "Seguiremos haciendo activaciones en redes sociales y, si llegamos alas semifinales o final, veremos qué podemos hacer", anunció, remarcando el papel del fútbol como un "paso adelante" para rejuvenecer la imagen de la aseguradora.

"El fútbol permite alcanzar a gente de diversa sensibilidad, de todas las edades, especialmente a la gente joven", añadió, recordando que el acuerdo con la RFEF incluye el apoyo a la selección femenina y a las categorías inferiores de 'La Roja'.

Por último, puso de relieve el arraigo de Mapfre en el mundo del deporte a lo largo de sus más de 90 años de historia con su apoyo al tenis, la Fórmula 1, el motociclismo, el golf, y la Copa del Rey de Vela, en la que la aseguradora celebrará en la próxima edición, del 1 al 8 de agosto, su vigésimo aniversario como patrocinador oficial de la regata en la bahía de Palma de Mallorca.

"La vela es un deporte con mucha tradición en España y que nos ha dado muchísimos medallistas en Mundiales y Juegos Olímpicos. Y con la Copa del Rey mantenemos un patrocinio que nos vincula muchísimo Mallorca, y seguro que la próxima será otra edición especial que queremos que llega al máximo de gente posible", concluyó.