Mapi León se reúne con Alexia Putellas en el London City Lionesses

La jugadora internacional española Mapi León, nuevo fichaje del London City Lionesses - LONDON CITY LIONESSES

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La internacional española María León se ha convertido este lunes en nueva jugadora del London City Lionesses, donde coincidirá de nuevo con su excompañera en el Barça Femení Alexia Putellas tras firmar un contrato hasta el verano de 2029.

La defensa aragonesa, de 31 años, llega libre al conjunto inglés después de finalizar su vinculación con el Barça, poniendo fin a una etapa de nueve temporadas en la que se consolidó como una de las mejores centrales del fútbol europeo.

"Estoy ilusionada y feliz de estar aquí. Es un proyecto muy atractivo y sentía que era el momento adecuado para dar este paso. La liga inglesa está ayudando al crecimiento del fútbol femenino y quería ponerme a prueba en otro país y en otra competición", afirmó León en declaraciones facilitadas por el club.

La futbolista también destacó el proyecto impulsado por la propietaria Michele Kang. "Es increíble lo que transmite. Quiere que el fútbol femenino siga creciendo y desarrollándose, y yo quería formar parte de un club creado exclusivamente para mujeres", señaló.

León aseguró además que espera aportar "experiencia y liderazgo" a su nuevo equipo y confió en adaptarse "lo antes posible" tanto al grupo como a la Women's Super League --máxima división inglesa-- para seguir compitiendo por títulos. "Quiero seguir ganando y mantener esa ambición", apuntó.

Mapi León compartirá vestuario con Alexia Putellas, que fue anunciada como nuevo fichaje del London City Lionesses la pasada semana, en un ambicioso proyecto que sigue reforzándose con dos de las grandes referencias del fútbol femenino español y europeo.