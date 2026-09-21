Marc Casadó, operado de su fractura en su clavícula derecha

El centrocampista español Marc Casado disputando con el RC Deportivo el partido frente al Getafe CF de LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del RC Deportivo Marc Casadó se ha sometido este lunes a una operación de su clavícula derecha después de sufrir una fractura en el encuentro ante el Real Betis en la jornada 7 de LaLiga EA Sports, según ha comunicado el club gallego.

El jugador catalán, de 23 años, sufrió una caída en el partido frente al Real Betis tras un choque con el bético Marc Roca, teniendo que ser sustituido por Diego Villares en la primera mitad. Posteriormente se sometería a pruebas médicas, que confirmaron una fractura en su clavícula derecha.

"Marc Casadó fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital HM Modelo de A Coruña por el traumatólogo Rafael Arriaza de una fractura en su clavícula derecha. Su evolución marcará el regreso a la competición", concluyó el comunicado.

El tiempo estimado de baja para el catalán es de unos tres meses, en los que podría perderse más de 10 encuentros con los deportivistas.