Marc Ciria quiere "reiniciar" el FC Barcelona con su precandidatura 'Moviment 42'

Presentación de Marc Ciria como precandidato a la presidencia del FC Barcelona como líder de 'Moviment 42' - GUILLEM CASANOVA BOSCH (MOVIMENT 42)

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El economista y socio del FC Barcelona Marc Ciria ha presentado este martes el 'Moviment 42' y ha anunciado su precandidatura a la presidencia del club blaugrana de cara a las elecciones de 2026, en un acto celebrado en la Sala Bikini de Barcelona en el que ha defendido la necesidad de "pasar página y reiniciar" el Barça con una modernización profunda y una versión "actualizada y vanguardista" de la entidad pensada para los socios y socias.

Ante más de 800 asistentes, Ciria ha explicado que el 'Moviment 42' "no va solo de elecciones, va del Barça que dejaremos a los que vendrán después, de hacer las cosas bien y de avanzar", subrayando que se trata de "un movimiento vivo, real y auténtico, de socios y socias para los socios y socias", nacido en el barrio de Les Corts tras "muchos años de trabajo y de soluciones valientes para reiniciar el club".

"Llevamos muchos años con un gran equipo, trabajando en silencio, con respeto y dedicación para reiniciar el Barça, haciendo, proponiendo y aportando, con modelos reales y no teóricos, con soluciones valientes y no cosméticas", ha afirmado el precandidato, detallando que en ese camino han planteado "una nueva financiación sostenible y de futuro" dentro de un proyecto digital pionero en el mundo o una estructura jurídica que proteja al Barça "como nunca antes".

En ese sentido, Ciria ha reconocido que, pese a ese trabajo previo, "no se escucha" al club, una situación que le ha llevado a dar "un paso adelante y valiente" para encabezar el proyecto, convencido de que "ha llegado la hora de pasar página". "Ha llegado la hora de reiniciar y de volver a hacer del Barça un lugar para los socios y socias", expresó.

"Necesitamos una modernización de nuestro club, otra versión actualizada y vanguardista del Barça, y para avanzar es necesario cambiar", ha insistido el economista, que ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa en la gestión del FC Barcelona con una mirada de futuro y con el socio en el centro de las decisiones.

Durante el acto de presentación del 'Moviment 42' y de su precandidatura, Ciria respondió a preguntas y peticiones de los socios y socias presentes en un evento concebido como una "inmersión blaugrana", que incluyó la actuación musical del grupo de rock 'Banda 42' y diversas actividades lúdicas para celebrar de forma colectiva el inicio del proyecto.

Marc Ciria i Roig (Barcelona, 1979) es financiero y socio fundador y presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management (SGIIC), firma creada en 2013 tras más de dos décadas de trayectoria profesional en el ámbito de la gestión patrimonial y financiera, con experiencia como ejecutivo en distintas entidades y formación continuada en escuelas de negocio como el Institut d'Estudis Financers, IDEC e IESE, además de ser socio del FC Barcelona.