Marcelino: "El equipo es competitivo, lo demuestra la final de Copa"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que su equipo es "competitivo en eliminatorias" y que lo demuestra el haber llegado a la final de la Copa del Rey, que jugarán frente al FC Barcelona, y ha asegurado que confía en postergar ese buen momento en la Liga Europa, eliminando al Krasnodar ruso, un equipo "poderoso".

"Estamos aquí, el equipo demuestra ser competitivo en eliminatorias, lo demuestra haber llegado a la final de Copa, ahora intentaremos eliminar al Krasnodar. El primer partido lo jugamos en Mestalla, en una dinámica diferente a las eliminatorias jugadas hasta ahora en esta temporada. A ver si somos capaces de sacar un buen resultado y no encajar", manifestó en rueda de prensa.

Y es que más que predecir un buen resultado, Marcelino cree que es bueno no encajar. "Nunca sabes porque luego te pegan un machetazo. Vinimos con un gran resultado el día del Celtic pero los primeros 37 minutos sufrimos. Por poner un ejemplo, que nos vale para todos y que nosotros tendríamos que aprovechar, el Madrid vino con un gran resultado contra el Ajax y vimos lo que sucedió ayer", comentó sobre la eliminación de los blancos en la 'Champions' al perder en casa 1-4 pese a ganar 1-2 en Amsterdam.

"Las eliminatorias son dos partidos de 90 minutos, cuatro tiempos de 45 minutos, y muchas veces siendo superior en tres de esas fases, en una que eres inferior te quedas fuera. No puedes relajarte. Si fuéramos capaces de ganar con holgura estaríamos muy cerca, pero creo que no se va a dar porque el Krasnodar es poderoso", avisó al respecto.

Pese al largo parón en Rusia, cree que el rival ya está preparado para competir. "Nuestra información del Krasnodar es de los partidos recientes, ha jugado en Liga con el Spartak, un rival directo, y ha eliminado al Leverkusen. Seguro que el partido de máxima dificultad ya pasó, el primer tras el parón, y ahora seguro que va adquiriendo su mejor nivel", manifestó.

"Nos toca intentar ganar al Krasnodar, que no va a ser sencillo porque es un equipo dinámico, poderoso, rápido, intenso y con futbolistas con buen pie en la zona de finalización. Pero queremos seguir en la Europa League, después ya pensaremos en el Girona, que LaLiga es lo prioritario", recordó.

No obstante, preguntado por si prefería ser cuarto en LaLiga, ganar la Copa o ganar la Liga Europa, lo tiene claro. "Elegiría ser campeón de la Europa League, ¿lo tenemos claro todos, no? Te lleva a 'Champions' y eres campeón. Vas allí y miras la vitrina y tienes un trofeíto, muy bonito, ¿no?", se sinceró.

Y es que confirmar el nivel competitivo con buenos resultados y meterse en la final de Copa ha sido un "golpe de confianza muy favorable" para ellos. "Ahora queremos seguir. El Valencia nos exige, nosotros nos exigimos, estos futbolistas son ambiciosos y demostraron seguir creyendo en ellos mismos y en una idea de juego, a ver si alargamos este proceso hasta el final", pidió.

"La reacción del equipo no ha estado basada en muchos cambios, sino que nos estamos apoyando en una mayor efectividad. No era lógico el porcentaje que teníamos, con estos futbolistas, en muchos meses de competición. En un tramo corto les sucede a grandes equipos, al Madrid, pero no era normal prolongarse tanto en el tiempo", aseguró sobre ese cambio a mejor del equipo.

Por su parte, el jugador José Luis Gayà receló del rival. "Sé que va segundo en su liga y que eliminó al Bayer Leverkusen, no va a ser nada fácil esta eliminatoria. Mañana hay que dejar la portería a cero, sería un gran paso", comentó.

"El principio de temporada no fue muy bueno pero a día de hoy estamos en el mejor momento, creo que son once partidos sin perder y una capacidad defensiva muy buena, es trabajo de todos. Ha cambiado gracias al trabajo y a que nunca hemos dejado de creer. Tenemos que separar las comparaciones e ir a muerte en cada una de ellas", sentenció.