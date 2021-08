Marcelino: "Mentiría si dijera que prefiero tener a Messi enfrente"

Archivo - Marcelino Garcia Toral, head coach of Athletic Club,during the Spanish league, La Liga Santander, football match played between Athletic Club and Real Madrid CF at San Mames stadium on May 16, 2021 in Bilbao, Spain.

Archivo - Marcelino Garcia Toral, head coach of Athletic Club,during the Spanish league, La Liga Santander, football match played between Athletic Club and Real Madrid CF at San Mames stadium on May 16, 2021 in Bilbao, Spain. - Inigo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

"Ganar al Barça no da un plus, los equipos se hacen siendo continuos"

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, ha asegurado que no preferiría tener enfrente a Leo Messi y, cuando este sábado se midan al FC Barcelona, cree que deberán hacer un buen partido, muy completo, si bien celebra la ausencia del argentino, ahora en el Paris Saint-Germain.

"Mentiría si dijera que prefiero tenerle enfrente. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, en todos los equipos que me he enfrentado a él siempre resultó ser determinante. No tenerlo no sé si calificarlo de alivio, pero no cabe duda de que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual, disminuyen", manifestó en rueda de prensa.

Todavía sobre la ausencia de Messi, cree que el Barça debe diversificar ahora sus ataques. "Antes dependían en el apartado ofensivo de forma muy importante de Messi y ahora se han dividido la importancia entre todos los miembros del ataque. Quizá sean más verticales en las acciones ofensivas de lo que eran con Messi, pueden resultar menos precisas y definitivas, pero igualmente tienen futbolistas con muchísima calidad", avisó.

Se preparan para ganar a este Barça 'post Messi' si bien cree que ganar "no da un plus". "La temporada pasada logramos ganar al Atlético, al Barça y al Real Madrid y luego nos faltó continuidad. Los equipos se hacen a través del tiempo y siendo continuos", reconoció. "Los buenos resultados vienen a través del buen rendimiento, cuando pase un tercio de competición veremos las posibilidades del equipo", añadió.

"Ni eres malo por perder un partido ni por ganar al Barça vas a tener opciones de jugar la Champions. No tengo la capacidad de hacer una previsión por un partido, a lo mejor no soy muy listo", comentó, irónico, en este sentido.

Para intentar lograr el objetivo de ganar al Barça, deberán ser "solventes". "Deberíamos estar en bloque bajo lo menos posible, pero posiblemente sea donde más minutos tengamos que defender. Tenemos que defender muy bien el área y atacar con solvencia. Hay que ser eficaces. Todo hace pensar que el Barça tendrá más ocasiones, si somos muy certeros en la finalización tendremos posibilidades de ganar", auguró.

"Hemos trabajado la pretemporada con una idea, un estilo y trabajaremos en él. No vamos a jugar igual con el Barça que con el Elche, pero la base permanecerá, porque los jugadores están a gusto con ella y nos hace ser un equipo competitivo el cual es muy difícil de ganar", manifestó el técnico asturiano.

Preguntado por Iñaki Williams, referencia ofensiva de los 'leones', le defendió y aseguró que no se le puede pedir que meta 20 goles por temporada. "No creo que explote como goleador, no espero que meta 20 goles, no lo podemos pedir a determinados futbolistas que nacen con unas cualidades. El gol se tiene, se nace, meterá sus seis, diez, doce o en una temporada podría meter a lo mejor 15, se tienen que dar unas circunstancias favorables", señaló.

"Aunque no tenemos un goleador en el equipo, tenemos que aprender. Cuantas más veces lleguemos allí más goles podremos meter y cuanta más presión tengamos más goles vamos a meter. Trabajamos para conseguirlo y vez de encajar 38 goles, tendremos que dejar la portería a cero en 15 partidos. Hay que buscar soluciones y yo creo en mis futbolistas por lo que me demuestran cada día. Yo estoy contento e ilusionado", aseguró.

Celebró también que regrese el público a San Mamés. "No cabe duda de que es un nuevo estimulo, deseado y apasionante. Con 10.500 espectadores vamos a disfrutar, vibrar, gozar de su apoyo, que es lo que necesita este club. Será un momento inolvidable. El otro momento inolvidable será cuando vea el campo lleno. Es una suma muy importante para este equipo", reconoció.