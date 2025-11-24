Marcelino: "Tenemos fe absoluta en estar entre los 24 primeros"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha asegurado que tienen "fe absoluta en estar entre los 24 primeros" de la Liga de Campeones y avanzar a las eliminatorias, lo que pasa por conseguir un buen resultado este martes ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, un partido en el que "el acierto y la determinación en las áreas" van a "decidir".

"Estamos justo en mitad de esta competición, y vamos al quinto. El calendario también influye a la hora de sumar puntos. Siendo todos los equipos muy buenos y teniendo máxima dificultad para ganar cualquier partido de 'Champions', nosotros, en cinco partidos, habremos jugado contra tres campeones de 'Champions' y el actual campeón de la Europa League. Eso es la realidad. Y competimos contra todos ellos", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, no ocultó la decepción de la derrota frente al Pafos. "Hemos cometido una pifia, la que no queríamos cometer, pero esto es fútbol. Juegas un partido fuera de casa en 'Champions', se dan unas circunstancias 'x' que, a lo mejor, nos confundieron. Es pasado. Ahora nos toca ganar. Y nos toca ganar en esta competición y poner todo para ganar. Estamos superorgullosos del rendimiento del equipo en todas las competiciones", señaló.

Ahora, empezarán "la segunda parte de esta competición de ocho partidos". "Veremos, después de los ocho, dónde estamos. A día de hoy, tenemos fe absoluta en estar entre esos 24 primeros que dan la posibilidad de seguir en la competición. Lucharemos mañana con todo nuestro orgullo, con toda nuestra ilusión, con toda nuestra ambición. Luego, si el rival nos supera, le felicitaremos. Esperemos no encontrarnos en esta situación, que nos feliciten ellos", deseó.

"Y a partir de aquí, pensaremos en LaLiga. Cuando tengamos que competir otra vez en casa contra el Copenhague, volveremos a pensar en esta maravillosa competición. Es atractiva, emocionante. Mañana tocará jugar en este escenario contra un gran rival con todas nuestras armas", expresó.

Además, el técnico asturiano recalcó que llegan al Signal Iduna Park "con toda la ilusión". "Jugamos en un escenario maravilloso, con un ambiente fenomenal. Todos hubiéramos deseado a principio de temporada y en la anterior jugar este tipo de partido en este tipo de escenarios. Estamos muy ilusionados, el equipo así lo ha demostrado en todas las competiciones y en todos los partidos salvo en uno, donde hemos estado un poquito por debajo; el resultado bien pudo ser otro diferente", indicó.

"Para ganar a estos grandes equipos debes de tener a favor, y hasta ahora creo que no nos ha sonreído, ese punto de acierto, habiendo tenido ocasiones para lograr resultados diferentes a los que hemos tenido en tres de los cuatro partidos. Seguro que mañana lucharemos para que ese buen juego, ese buen nivel competitivo que hemos demostrado contra grandes equipos como el Tottenham, la Juventus y el City nos venga de nuestro lado", continuó.

Sobre si entiende este encuentro como una 'final', recordó que "la final siempre es el último partido". "Ganar aquí no significa que estemos en la siguiente fase y perder, tampoco. Perder nos deja sin margen de error, pero ganar no nos garantiza nada. Tenemos que pensar en el partido, en encontrar nuestro máximo nivel, en creer en nosotros mismos al máximo y estaremos más cerca de la victoria. El acierto y determinación en las áreas va a decidir el partido", finalizó.