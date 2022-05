Marcelo: "No hace falta una estatua, mi historia en el Real Madrid ya está hecha"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Marcelo Vieira, se mostró "muy ilusionado" de cara a la final de este sábado de la Liga de Campeones (21.00 horas) frente al Liverpool y aseguró -preguntado por su futuro- que "no hace falta una estatua" pase lo que pase este sábado en París.

"Hay muchísima ilusión, creo que jugamos hace mucho tiempo esta competición y sabemos la importancia que tiene jugar una final, estamos haciendo una temporada maravillosa y creo que merecemos estar aquí. Con eso las ganas van aumentando para poder ganarla este sábado", indicó el brasileño en la rueda de prensa oficial previa al encuentro.

En relación a su futuro, Marcelo fue preguntado si prefería un nuevo contrato con el club blanco o una estatua en el Santiago Bernabéu. "Todos saben mi pasión y mi amor por el club de mi vida que es el Real Madrid. El Fluminense -en su época- fue el que me dio todo para empezar a ser futbolista y el Madrid me ha dado todo después", recordó.

"No voy a decir ahora, se puede especular, pero no hace falta estatua, mi historia ya está hecha en el Real Madrid me quede o no me quede. Una estatua para mí no tiene mucho sentido, pero después de la final veremos lo que vamos a hacer", aseveró.

Sobre los nervios previos al partido, Marcelo dijo que existen "desde que pasaron a la final". "Sabemos lo que es jugar una final, defender a este club, lo que puede pasar y esos nervios van aumentando. Y como ha dicho el míster aparecen esas preocupaciones normales la noche de antes. Desde el día que sabía que jugaríamos la final estaba eufórico", comentó.

"Conozco al míster hace ocho años, he tenido y tengo la suerte de entrenar con él. Aparte de que entiende muy bien el fútbol, sabe manejar muy bien el vestuario. Es normal que todos queramos jugar y ser importantes, pero esta temporada no hemos tenido casi ningún problema de esto. Siempre nos deja tranquilos y nos dice la verdad. Al final todos queremos ser importantes y somos importantes", agregó sobre Ancelotti.

Además, sobre Benzema, el lateral zurdo dijo que todo el mundo sabe "la calidad que tiene Karim" y también "su liderazgo, no es solo esta temporada porque lo viene haciendo muy bien desde hace muchísimo tiempo". "Es un líder del equipo, no hace falta que hable porque solo con su presencia ayuda muchísimo al equipo. Su fútbol es muy bonito y ayuda al equipo jugando", apuntó.

Por último, Marcelo afirmó que "teniendo brasileños en una final de Champions es un orgullo para mí país". "Cuantos más brasileños jueguen esta competición es motivo de alegría y les pido a los aficionados que disfruten de esta final de Champions, que es algo muy bonito", finalizó el defensa merengue, que busca ante los 'reds' su quinta Liga de Campeones.