Virginia Torrecilla renueva con el Atlético de Madrid hasta 2023

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla ha renovado una temporada más con el conjunto colchonero, según ha anunciado la entidad este viernes, que también ha ofrecido a la futbolista un puesto como embajadora de su fundación.

La centrocampista balear, de 27 años, continuará una campaña más defendiendo los colores rojiblancos. "Además de ampliar su contrato como futbolista por una temporada, Virginia también se convierte en embajadora de los proyectos de la Fundación Atlético de Madrid", informó el club colchonero.

"Para mí significa mucho. Después de todo lo vivido, entrar en la Fundación Atlético de Madrid y poder ayudar a la gente es algo único, algo que jamás había pensado y algo muy especial porque cuando yo enfermé la gente me ayudó muchísimo y a mí me encantaría ayudar y transmitir a esas personas lo mismo que me transmitieron a mí", aseveró.

Tras superar su enfermedad esta temporada, Torrecilla volvió a ejercitarse sobre el césped de forma individual en julio, mientras que se incorporó al trabajo con el grupo en septiembre. Después de casi cinco meses de duro trabajo individual y colectivo con el resto de sus compañeras, la internacional regresó a una convocatoria en enero para la semifinal de la Supercopa de España.

Solo unos días más tarde, el 23 de enero, Vir vivía uno de los momentos más especiales de su vida y carrera deportiva al volver a saltar al terreno de juego y disputar los últimos minutos de la final de la Supercopa contra el FC Barcelona. Desde su vuelta a la competición oficial, la centrocampista balear ha disputado también con minutos en los duelos contra el Sevilla, UDG Tenerife y Athletic Club.

"Renovar con el Atlético de Madrid hasta 2023 para mí significa muchísimo, sobre todo confianza del club hacía mí y saber que podré estar un añito más con todas mis compañeras y con este club que significa tanto para mí después de lo que me ha dado", indicó Torrecilla.