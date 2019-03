Marcelo: "En el vestuario hay mucha unión y energía"

Publicado 14/03/2019 13:35:26 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lateral del Real Madrid Marcelo Vieira destacó la "unión, la familia y la energía" que hay en el vestuario blanco, donde le enseñaron a "respetar a los demás", a la vez que recuerda su penalti en la tanda de la undécima 'Champions' como el gol con el que "más" vibró, y no oculta las cualidades de su compatriota Vinicius Jr, que ha llegado al club "más maduro" que cuando le pasó a él.

"El jugador que llega siempre es muy bien recibido por todos, aunque sea de la misma posición. La unión y la familia que hemos creado... En el Real Madrid siempre me han enseñado a respetar a los demás y como llevo mucho tiempo aquí, he visto pasar a mucha gente. Tenemos mucha unión y energía, cada uno se entrega al máximo en los entrenamientos para jugar", señaló Marcelo en una conversación con el actor Ricardo Gómez facilitada por 'Mahou'.

Así, confiesa que cuando entró al vestuario del Real Madrid por primera vez no sintió "miedo", sino "sorpresa". "Dije: '¡Estoy en el vestuario del Real Madrid!' Me pasó a mi y seguramente a todos. Cuando llegas no puedes pensar que ya llegaste al límite, es cuando tienes que dar todo por este escudo", indicó.

Y en su llegada fue clave la figura de su "ídolo" Roberto Carlos, el que sigue siendo "el mejor lateral de la historia" para el brasileño. "Me ayudó muchísimo cuando llegué. Llegas a un sitio donde tu ídolo juega en tu posición, es un poco raro, en el fútbol no siempre es así. Le tengo mucho cariño y respeto", alabó al histórico '3' blanco.

Ahora es él quién tiene el rol de 'padrino' de Vinicius, recién llegado al Real Madrid, y con sólo 18 años. "Llega un poco más maduro que yo, pero le ayudo siempre que puedo. Es un niño espectacular, quiere aprender, escucha, está aprendiendo español y lo quiere hablar bien. Se le ve que quiere y a mí me gusta ver eso, porque ayudar a alguien que no quiere es perder el tiempo", elogió.

Aunque su primer gol ante el Sporting de Gijón fue "muy especial" porque "no sabía cómo era marcar un gol con el Real Madrid" y encima acababa de nacer si primer hijo, es otro el que le hace vibrar. "Con el que he vibrado más fue con el penalti de la 'Undécima', cuando grité más, lo tenía como guardado...", confesó.

"Hace ya 6 años que lo soy (capitán) y para mí es un orgullo y una responsabilidad muy grande, tenemos que llevar siempre el nombre del club a lo más alto, pero es algo bueno, es un gusto", afirmó respecto a lo que supone para él la capitanía blanca.

"El momento más difícil para mí (antes de los partidos) es antes de la charla, porque cuando el mister nos dice cómo vamos a jugar ya estás en el partido. Cuando ves a la gente te motiva más, tienes que hacer todo por ellos", comentó Marcelo.

El brasileño ya ha subido en varias ocasiones a la Cibeles a colocarla la bufanda junto a Sergio Ramos, un momento que "siempre" le recuerda "a algo muy bonito". "La gente se siente más cerca de nosotros y cerca del Real Madrid. Las últimas veces, Ramos ha tenido un detalle muy bonito conmigo, que es estar ahí arriba con él. Tengo muy buenos recuerdos, siempre que voy allí se me ponen los pelos de punta", reconoció.