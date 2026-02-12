Marcos Llorente: "Esta es la línea, hay que repetirlo más veces"

Marcos Llorente, Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente celebró que su equipo hizo "todo bien" este jueves en la goleada (4-0) ante el FC Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey, marcando una línea que espera que repitan "más veces".

"Una locura y más contra el Barça. El equipo ha hecho todo bien, no se ha encerrado, ha querido presionar, hemos roto a los espacios, nos ha salido todo, buenos centros, los goles. De hecho hemos tenido ocasiones claras para hacer más goles. Está claro que esta es la línea y hay que repetirlo más veces", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El internacional español fue preguntado además por el gran partido en especial de Antoine Griezmann. "Ya conocemos a Griezmann, tanto el partido del Betis de la Copa como hoy, nos da la vida, con cómo ve el fútbol, cómo juega, y hoy hemos podido disfrutar de otro gran partido de Griezmann", apuntó.

"En el fútbol se han visto cosas peores, resultados muy grandes que al final se te van. Esto es muy mental, entras ahí y te meten un gol rápido y te cambia el partido. No hay nada hecho", añadió sobre verse en la final de Copa antes de la vuelta.

Por otro lado, Llorente se mostró también contento por el gol de un Julián Álvarez que estaba en crisis. "Todo el Atlético es consciente de lo importante que es, es clave para el equipo. Seguro que se va a quitar un poco de peso, el fútbol es así de exigente, pero nos va a dar mucha fuerza", comentó.

Además, el jugador rojiblanco criticó la tardanza del VAR para tomar decisiones como ocurrió en un gol anulado al Barça en el segundo tiempo. "Lo que más nos molesta es el tiempo que paramos, te quedas frío. No he visto los goles. No sé si es por una uña o no, deberían mirarlo más rápido", terminó.