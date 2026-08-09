Maresca, sobre Rodri: "El viernes estará en Mánchester"

Archivo - Enzo Maresca - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, no ha querido avanzar el futuro del centrocampista español Rodri Hernández, pretendido por el FC Barcelona, y ha asegurado que lo único que sabe es que el "viernes" debe estar "en Mánchester" para comenzar a entrenar con el equipo.

"Por el momento, el viernes estará en Mánchester", señaló sobre el madrileño en la rueda de prensa posterior a la victoria lograda por el conjunto 'citizen' ante el Atlético de Madrid en un partido amistoso disputado en el Estadio Mundialista de Seúl.

Respecto al duelo, el técnico italiano afirmó que había sido "un test muy bueno contra uno de los mejores equipos de Europa". "Todo el reconocimiento para los jugadores por el esfuerzo que han hecho. A partir de mañana se termina la pretemporada y empieza lo verdaderamente importante", indicó.

Además, calificó de "un poco injusta" la primera parte, en la que lograron crear "cuatro o cinco ocasiones". "Pero la diferencia estuvo dentro del área, no marcamos. Necesitas un jugador encarador en la banda que sea capaz de generar desequilibrio, sobre todo cuando juegan un uno contra uno", manifestó.

"No podemos generar la cantidad de situaciones que creamos y no finalizar la jugada. Ahí tenemos que ser contundentes, es algo que debemos mejorar. Poco a poco vamos llegando a ese punto y con Erling Haaland podemos ser aún más peligrosos", continuó.

Por último, se mostró satisfecho con sus tres primeros partidos al mando del City y reconoció que los jugadores "han mostrado una mente abierta desde el primer día". "Sé que cuando te incorporas a un nuevo club intentas implantar nuevos automatismos e ideas diferentes; lo más importante es que vamos mejorando. El margen de mejora es enorme. Pero veo que estamos trasladando al campo lo que trabajamos en los entrenamientos, y cada vez lo hacemos mejor", concluyó.