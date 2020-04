Maria Teixidor se despide de su "amigo Barto" porque hay decisiones sobre las que no tiene "control"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ya exdirectiva del FC Barcelona Maria Teixidor ha publicado este sábado una carta de despedida argumentando que deja la entidad culé porque "ha habido decisiones" sobre las que "no" ha tenido control y le han sorprendido "negativamente", pero no se marcha con rencor pues se refiere al presidente blaugrana como su "amigo Barto".

"Cierro esta etapa porque hay ciertas decisiones y hechos que han surgido últimamente sobre los que no tengo, ni he tenido control ni capacidad de acción. Me han sorprendido negativamente y no estoy de acuerdo. Doy fe de que los mecanismos de control del club están en marcha, hacen su trabajo y presentarán, cuando proceda, sus resultados. Confío plenamente que se sabrán adoptar las medidas correctoras pertinentes", explicó en una carta a la que tuvo acceso Europa Press.

La exvicepresidente culé se desmarcó, por tanto, de las declaraciones de su compañero de junta Emili Rousaud, que aseguró que dejaba el Barça porque cree que "alguien ha metido la mano en la caja". Teixidor se aleja de esta versión, aunque haya cosas de la actual junta que también critica.

Teixidor recuerda en la misiva su trabajo en la directiva barcelonista desde 2015, cuando entró a formar parte del club. "Cierro mi etapa como directiva del FC Barcelona, la mujer número 12 en serlo desde que se fundó, en 1899; la primera en ser secretaria. Estaré siempre agradecida al presidente Bartolomé, al amigo Barto, por la confianza y la propuesta de presentarme con él en las elecciones de 2015 bajo el lema 'Bueno para el Barça'", añadió.

Teixidor, que reconoció haber "disfrutado mucho" en su etapa en el Barça "con un programa electoral estructurado alrededor del trabajo para alcanzar la excelencia en los ámbitos deportivo, social y económico con base en el rigor y la transparencia" y dijo estar "orgullosa del trabajo realizado cumpliendo los parámetros marcados": Desde la vicepresidenta a la secretaria en la Fundación, entre otros cargos.

"He trabajado mucho (y, quiero decirlo porque siempre hay quien todavía lo duda) sin cobrar nada. Lo he hecho porque creo en los proyectos colectivos hechos por personas que -con criterio y pasión- hacen grandes las entidades que se han convertido ya en patrimonio común de una multitud de personas que reconocen su valía y la aportación: el Barça es, y debe ser siempre, el Club de los valores. Lo he hecho porque amo al Barça", apuntó.

"Me voy, sobre todo, porque he completado una etapa (...) Hay que saber reconocer el momento en que los proyectos dejan de pertenecernos. Simplemente. Sin ningún gesto extraño. Como si todo fuera sencillo y puro en el camino de los días", finalizó su carta Maria Teixidor Jufresa.