Mario (Betis): "El Barça está obligado a ganar la Liga, esperamos aguarles la fiesta"

Actualizado 02/05/2013 15:48:41 CET

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Betis Pedro Mario Álvarez ha asegurado este jueves que en el Camp Nou, este domingo, el FC Barcelona estará obligado a ganar para asegurar la Liga BBVA, que tiene a tiro de victoria, y que por ello los béticos esperan "aguarles la fiesta" y conseguir un triunfo que les acercaría a la lucha por Europa, si bien el central no quiere pensar en ello sino en ir partido a partido, matizando que la derrota blaugrana ante el Bayern de Múnich no afectará a los de Vilanova para este duelo.

"Va a ser un partido muy complicado. Tuvieron un rival muy fuerte, pero el domingo será totalmente diferente. Es complicado y vamos con la mentalidad de ponerles las cosas difíciles. Ellos están obligados a hacerlo bien siempre. Están en la obligación de ganar la Liga cuanto antes y esperamos aguarles la fiesta", manifestó el central en rueda de prensa.

El defensa, que tiene buen recuerdo de su paso por el Barça, cree que estos seguirán ganando aunque "no tanto como antes". "Seguirán ganando títulos y dando guerra. En el Barça tengo amigos y buenos recuerdos. Entrené mucho, pero jugué poco. Aprendí muchísimo y me trataron bien, no tengo queja de ellos", aseguró.

Así, intentará ayudar a su Betis a ganar, pese a todo, pero sin hacer cuentas europeas, que tienen ahora a cuatro puntos. "Siempre he sido de los de ir partido a partido. Llevamos unos partidos que no salen las cosas como queremos. Dependemos de nosotros mismos y va a ser complicado porque hay muchos equipos peleando por lo mismo", comentó.

"El Rayo está fuerte, es el rival que tenemos detrás, pero dependemos de nosotros mismos. Ni Rayo ni nosotros vamos a ganar todos los partidos. Nos preocupa realmente el Rayo", argumentó Mario, sin querer preocuparse todavía del Sevilla que "está más abajo".

El verdiblanco se refirió a los problemas en los inicios de partido. "No sé lo que está pasando al principio. Salimos relajados y hay que cambiar eso. Trabajamos durante la semana para ello. Tenemos que salir al cien por cien el domingo, en el Camp Nou los partidos se hacen muy largos. Vamos a correr muchísimo. En el Bernabéu tuvimos opciones, si llegamos a meter el 2-2 hubieran cambiado las cosas. Queremos algo positivo el domingo", aseveró.

A nivel personal, comentó que le gustaría seguir en el Betis pero se puso en manos del club. "En principio quiero seguir jugando y ayudar al equipo en lo que puedan, si están interesados ya hablarán conmigo. Me encantaría seguir aquí. Si no cuentan conmigo pues me tendré que marchar a jugar a otro lado", advirtió.