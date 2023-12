Marruecos cita a cinco futbolistas de LaLiga para la Copa África en una lista sin Brahim

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, convocó este jueves a los béticos Chadi Riad y Ez Abde, el sevillista Youssef En-Nesyri, el valencianista Selim Amallah y al defensor del Deportivo Alavés Abdel Abqar para la Copa África, que se celebrará del 13 de enero al 11 de febrero, en una lista en la que no aparece el delantero del Real Madrid Brahim Díaz, según anunció la Federación Marroquí de Fútbol.

Entre la lista de 27 jugadores -los que permite la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para el torneo- de la cuarta selección del último Mundial de Catar figuran hasta cinco jugadores de la Primera División española. Y es que el torneo africano, como también el asiático en fechas similares, provocará que varios clubes de LaLiga se queden sin algunas de sus piezas más importantes.

El delantero del Sevilla Youssef En-Nesyri, de 26 años, es un fijo para Regragui. Autor de ocho goles este curso con el conjunto hispalense, ya estuvo presente en los Mundiales de Rusia y Catar y el seleccionador vuelve a confiar en su instinto goleador para la inminente cita en Costa de Marfil.

Un torneo que tampoco se perderá el extremo del Real Betis Ez Abde, importante también para Regragui, quien ya confió en su velocidad y desborde para la Copa del Mundo de Catar. Los centrales Abqar y Chadi Riad, presente este en la sub-21, también tendrá la oportunidad de sumar y aportar para su selección. Como lo hará el centrocampista del Valencia Selim Amallah, que acumula 14 partidos este curso y que es indispensable en el 'trivote' marroquí.

En esta lista definitiva no figura, como en la prelista inicial, el madridista Brahim Díaz, que no tiene hueco en el proyecto de Regragui, mientras existe la posibilidad de que termine jugando con la selección española. El delantero ha adquirido, desde la lesión de Vinícius Júnior en el Real Madrid, un rol más protagonista junto a Rodrygo Goes y Jude Bellingham, sumando hasta ahora 4 goles y 2 asistencias.

En la convocatoria de Regragui figuran otros nombres importantes como el portero ex del Sevilla Yassine Bono, el lateral del PSG Achraf Hakimi, el defensor del Bayern de Múnich Noussair Mazraoui, el centrocampista Sofyan Amrabat o el delantero Hakim Ziyech.