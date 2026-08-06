Martina Fernández: "He crecido mucho y lo daré todo por este escudo"

La nueva jugadora del Barça Femení Martina Fernández - GERMÁN PARGA/FCB

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La defensa catalana Martina Fernández ha asegurado este jueves, durante su presentación como nueva jugadora del Barça Femení tras regresar al club, que vuelve "muy, muy feliz" al equipo de su vida y ha afirmado que una de sus principales virtudes es entregarse siempre al máximo por la camiseta blaugrana.

"He crecido mucho como futbolista y como persona. Puedo jugar en diferentes perfiles de la línea defensiva. Siempre lo doy todo por este escudo", ha asegurado Martina en declaraciones facilitadas por el FC Barcelona.

La central, que ha firmado hasta junio de 2029, regresa al conjunto blaugrana tras su cesión y posterior compra por parte del Everton, y después de haber sido una de las primeras futbolistas en incorporarse a La Masia femenina en 2021 y de haber disputado encuentros con el primer equipo en las temporadas 2021-22 y 2023-24.

Martina ha reconocido que su regreso supone un momento muy especial en su carrera y ha mostrado su satisfacción por volver a vestir la camiseta del club en el que se formó. "Estoy feliz por volver al club de mi vida. Es el mejor club del mundo y estoy muy, muy feliz", ha afirmado.

La futbolista ha protagonizado este jueves el acto de presentación en las oficinas del Spotify Camp Nou, acompañada por su familia, donde recibió el carné de socia del FC Barcelona y posó por primera vez con la camiseta azulgrana de la temporada 2026-27 junto al presidente de la entidad, Joan Laporta, y varios miembros de la Junta Directiva.

Con su incorporación, el Barça refuerza su línea defensiva con una jugadora formada en la cantera azulgrana y que regresa al primer equipo tras continuar su progresión tanto deportiva como personal durante las últimas temporadas.