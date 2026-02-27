Mateu Alemany: "El Tottenham es un equipo de máximo nivel, sólo hay que fijarse en el curso pasado"

Archivo - El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany. - CLUB ATLETICO DE MADRID - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, ha comentado este viernes que el Tottenham es un rival de "máximo nivel" y que para comprobarlo sólo hay que mirar el curso pasado en el que levantaron el título de la Liga Europa, y ha remarcado la "importancia" que tendrá el encuentro de ida en el Riyadh Air Metropolitano.

"Cualquiera de los dos rivales era complicadísimo, sólo hay que fijarse en su trayectoria en el curso pasado. El Tottenham es un equipo Premier de máximo nivel, pero sabíamos que cual fuese el sorteo iba a ser muy difícil. Hay que tomarse el partido de casa con la importancia que en este caso va a tener", afirmó el director deportivo del Atlético de Madrid tras el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, que emparejó a los colchoneros junto al Tottenham.

Alemany apuntó que no le importa que sea eliminatoria corta o larga, ya que hay "argumentos" para todo, y por tanto lo que toque lo que toque no va a cambiar mucho el devenir de la eliminatoria y aceptaran lo que sea. "Nos adaptaremos y trataremos de hacer la mejor competición. Lo importante ahora es el partido de mañana en Liga y en marzo el trascendental duelo ante el Barcelona", recalcó.

En cuanto a la vuelta de Copa del Rey del próximo martes ante el FC Barcelona, el directivo rojiblanco subrayó que se trata de "un partido importantísimo". "Esto es como el chino de los platos, tenemos que estar en las tres competiciones y tratar de que los platos estén rodando el máximo tiempo posible. Tenemos la ilusión de poder estar en las tres competiciones vivos y aspirando a hacerlo lo mejor posible, sobre todo en la Champions y en la Copa", explicó.

Por último, habló de la posible marcha de Antoine Griezmann a la MLS en las próximas semanas. "Ese tema que produce especulaciones periodísticas, pero Griezmann tiene esta temporada o dos temporadas más con nosotros de contrato y está absolutamente focalizado en lo que nos viene. Su rendimiento está siendo muy bueno y, por tanto, que nos ayude con la Champions y en el final de temporada", concluyó.