Mauricio Pochettino no cierra las puertas a la selección inglesa: "Si estoy libre en un futuro, quizás sí"

Archivo - El entrenador argentino Mauricio Pochettino antes de un partido en su etapa dirigiendo al Chelsea FC. - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 10 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino confesó que no cerraría las puertas a dirigir la selección inglesa si quedara libre en el futuro, restando importancia a la rivalidad entre argentinos e ingleses, y al mismo tiempo reclamó la Premier League 2016-17 para el Tottenham Hotspur, que quedó subcampeón contra un Chelsea sancionado.

"Ahora, con nuestra experiencia, quizá sí entrenaría a Inglaterra si estoy libre en el futuro. Es cierto que puede resultar polémico que un argentino esté pensando en defender quizá algún día los colores de Inglaterra, teniendo en cuenta que estuvimos en guerra", confesó Pochettino en una entrevista concedidas a los medios británicos.

Sin embargo, para el entrenador de Santa Fe (Argentina) la posibilidad de dirigir a Inglaterra tendría únicamente motivos futbolísticos. "Pero para mí se debe a que somos muy parecidos en la forma de sentir la pasión por el fútbol. Creo que somos muy parecidos", matizó.

Sin embargo, Pochettino extendió en agosto su contrato con la selección estadounidense hasta 2030, después del buen papel realizado en el Mundial 2026, donde la coanfitriona alcanzó los octavos de final y cayó eliminada frente a Bélgica.

Además, el exentrenador del RCD Espanyol se convirtió en uno de los técnicos referentes durante su paso por la Premier League, sobre todo al frente del Tottenham Hotspur con el que fue subcampeón de la Liga de Campeones y de la Premier League en la campaña 2016-17. Un título liguero que reclamó, ya que el Chelsea, campeón de aquella temporada, fue sancionado con 10,75 millones de euros y la prohibición de fichar jugadores de la cantera por realizar pagos ilícitos a agentes y a terceros.

"El castigo debería haber sido más severo", aseguró. "Deberíamos haber ganado un título, una Premier League. Deberían habérnoslo concedido. Les han sancionado, lo han admitido, ¿y ya está? El título debería ser para el equipo que quedó segundo. No me da miedo decir la verdad. Los aficionados del Chelsea se enfadarán conmigo por decir esto, pero si estuviéramos en el Tottenham y hubiéramos infringido las normas, yo admitiría lo mismo", concluyó.