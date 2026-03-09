Maurizio Mariani arbitrará el Real Madrid-Manchester City en el Santiago Bernabéu

Archivo - El colegiado italiano Maurizio Mariani, en el FC Barcelona-Manchester United de la Europa League 2022-23. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colegiado italiano Maurizio Mariani pitará este miércoles (21.00) el Real Madrid-Manchester City, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Será la tercera vez que el italiano dirija un encuentro del conjunto merengue en la máxima competición continental de clubes, después del Real Madrid-RB Leipzig de la fase de grupos de la temporada 2022-23, con victoria blanca por 2-0, y el LOSC Lille-Real Madrid, de la fase de liga del curso pasado y que acabó con derrota del 15 veces campeón de Europa por 1-0.

El árbitro, de 44 años, ha dirigido 32 encuentros en la Champions, y finales como la del Mundial Sub-20 del año pasado que ganó Marruecos a Argentina (0-2) o la final de la Coppa italiana entre el AC Milan y el Bolonia de la pasada campaña (0-1).

Respecto a los colegiados españoles, el extremeño Jesús Gil Manzano arbitrará el Galatasaray-Liverpool, este martes (18.45) en el Estadio Ali Sami Yen, también de la ida de octavos de final de la máxima competición europea de clubes.