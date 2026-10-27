Mbappé se disculpa por haber "ofendido" a China: "No era mi intención, lo siento sinceramente"

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, en el calentamiento previo al Clásico ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou de LaLiga EA Sports 2026-27. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé se disculpó "sinceramente" este martes por sus palabras sobre un 'meme' que involucraba al exlíder chino Mao Zedong, asegurando que no era su "intención", ya que siente "un profundo respeto" por el país asiático "y su historia".

"Durante una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen mía. Mi comentario fue poco acertado y ahora comprendo que ha ofendido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo", expresó el jugador en un comunicado publicado en su perfil de la red social 'X'.

El francés pidió "disculpas a todas las personas" a las que sus palabras "hayan ofendido". "Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente", señaló.

Este martes, la televisión estatal china CCTV suspendió las emisiones de LaLiga después de la polémica por unas declaraciones de Mbappé sobre un 'meme' en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong. El Gobierno chino explicó que, según el medio nacional 'The Paper', el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como "dictador chino".

"Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", expresó Mbappé en una entrevista al programa francés 'The Bridge', preguntado por su 'meme' favorito.

El medio chino 'The Paper', citando fuentes oficiales, informó de que el futbolista "ofendió profundamente a China" con sus declaraciones. Por ello, avanzaron que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé fueron suspendidos, asegurando que el veto podría extenderse, incluso, hasta romper "por completo" las colaboraciones.

Además, varias empresas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, también rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista del francés. "Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", expresó un comunicado de Dongpeng Beverage Group.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también lamentó "profundamente" las palabras de Mbappé que "han causado malestar y ofensa en China" sobre dicho 'meme', y aseguró que no pueden "permitir que una actuación individual empañe esa relación" con el país asiático.

"Desde LaLiga lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", escribió el dirigente en redes sociales, que entiende y respeta "plenamente la sensibilidad" del pueblo chino.

Tebas defendió que LaLiga y China han construido, "durante muchos años", una relación de "respeto, confianza y cooperación". "No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", indicó el presidente de LaLiga en su perfil de la red social 'X'.