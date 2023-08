Mbappé entra en la convocatoria del PSG

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé es la gran novedad en la convocatoria del PSG para el duelo ante el Toulouse de este sábado (21.00 horas), duelo correspondiente a la segunda jornada de la Ligue 1, después de que el atacante no formara parte de la primera lista del conjunto parisino, entre los descartes de la entidad hasta el pasado 13 de agosto, cuando se reincorporó a los entrenamientos del primer equipo.

"A Kylian (Mbappé) lo he visto perfecto, como previamente en los primeros entrenamientos, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Contar con un jugador de la categoría de Kylian, no te voy a decir que estoy encantado, evidentemente, y no sólo lo que aporta futbolísticamente, sino lo que aporta en cuanto a su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial", valoró el técnico del club parisino, Luis Enrique Martínez, sobre la vuelta a la competición del delantero francés.

En medio de los rumores sobre una posible salida rumbo al Real Madrid, Mbappé, que acumula casi una semana ya con el primer equipo tras ser descartado, ha regresado a una convocatoria del PSG, apuntando incluso a la titularidad. "Es una gran alegría para mí. Es un jugador de clase mundial y por eso estoy muy feliz.", comentó el entrenador asturiano en la rueda de prensa previa al duelo ante el Toulouse de la Ligue 1.

El pasado 21 de julio, Mbappé se quedó fuera de la gira asiática del equipo parisino por su negativa a renovar un año más, hasta 2025, el contrato que le liga con el club hasta 2024. Desde entonces, no formó parte de los entrenamientos del conjunto de Luis Enrique, que ahora le convoca para el segundo compromiso doméstico del club. Y su relación deportiva con el flamante fichaje Ousmane Dembélé se antoja clave.

"Los grandes jugadores se complementan muy bien, no tengo ninguna duda. Es un trabajo muy bonito, descubrir las sinergias, ver quién se adapta mejor a nuestra idea y cuál es su rendimiento. Todavía necesitamos fortalecer esta línea ofensiva, porque es la línea en la que hemos tenido menos fichajes hasta ahora", concluyó Luis Enrique Martínez.