Mbappé se entrena con normalidad tras su lesión con Francia

Kylian Mbappé, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé hizo entrenamiento con el resto del grupo este miércoles a las órdenes de José Mourinho, con lo que apunta al duelo del sábado contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

El delantero francés abandonó la concentración de su selección hace diez días por una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda, que se produjo durante el triunfo por 0-1 contra Turquía en la primera jornada de la Liga de Naciones 2026-27.

Sin embargo, Mbappé ha podido recuperarse y se entrenó junto al resto del grupo, un Real Madrid que recuperó este miércoles a todos sus internacionales en el entrenamiento Ciudad Real Madrid. Después de un largo parón de selecciones, el conjunto de Mourinho, cuarto a seis puntos del líder FC Barcelona, vuelve a la acción este sábado con la jornada ocho de LaLiga EA Sports ante el Villarreal, a las 21.00 en el Bernabéu.