Mbappé, gol y lesión en el estreno triunfante de Zidane

Kylian Mbappé se lesiona en el Turquía-Francia de Liga de Naciones - Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zinedine Zidane ha debutado este viernes como seleccionador de Francia con una ajustada victoria ante Turquía (0-1), todo gracias a un solitario gol de un Kylian Mbappé que tuvo que abandonar lesionado el campo, en una primera jornada de la Liga de Naciones en la que Italia, que se perdió el Mundial, ha arrancado la competición cayendo en casa ante Bélgica (0-2).

En el Estadio de Kocaeli, en su primer encuentro 'post Deschamps', los 'Bleus' vieron empañada su triunfo por la lesión del delantero del Real Madrid. El de Bondy, en el minuto 54, aprovechó un pase de Michael Olise y definió a la perfección ante el guardameta turco, pero nada más marcar se llevó la mano a la rodilla y solicitó el cambio; Désiré Doué salió en su lugar.

Antes, el combinado galo había mostrado su superioridad en los primeros 45 minutos, eso sí, sin excesivo brillo y sin materializar sus ocasiones. De hecho, Turquía avisó primero con un remate de cabeza de Ferdi Kadioglu que fue a las manos de Mike Maignan, aunque los visitantes estuvieron más cerca de anotar, primero con un disparo de Rayan Cherki que bloqueó Merih Demiral y poco después con otro de Olise que desvió el portero Ugurcan Cakir por encima del travesaño.

Ya en la segunda parte, Maignan paró un remate de Ismail Yuksek tras un saque de esquina botado por Arda Güler, antes de que otro madridista deshiciese la igualada. Tras el gol de Mbappé, el barcelonista Jules Koundé se topó con el palo, y Olise también volvió a probar fortuna, sin éxito.

Zidane buscó ampliar la renta con la entrada de Bradley Barcola y dio minutos a Eduardo Camavinga, de vuelta a la selección tras perderse la Copa del Mundo. La expulsión de Cakir por coger el esférico con la mano fuera del área en el 89 animó los últimos minutos, aunque el marcador ya no se movió.

Con ello, los 'Bleus' se sitúan segundos en un Grupo 1 que lidera Bélgica, que, con Mark van Bommel al mando, sorprendió en el redebut de Roberto Mancini con Italia (0-2). En el Olímpico de Roma, el inicio de la segunda etapa del técnico de Iesi al frente del combinado nacional quedó arruinado por los goles de Mika Godts y Dodi Lukébakio, suficientes para prolongar la agonía de la 'Azzurra', ausente en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Con Pio Esposito y Moise Kean juntos en ataque, el combinado transalpino pareció controlar el partido los primeros minutos, con Alessandro Romano como referencia en el centro del campo. Sin embargo, los 'Diablos Rojos' consiguieron adelantarse después de que Godts aprovechase un pase filtrado de Kevin de Bruyne a los 20 minutos.

Gianluigi Donnarumma se empleó a fondo para evitar que Charles de Ketelaere y Nicolas Raskin incrementaran la contienda, y volvió a intervenir ante un cabezazo de Godts. Aún así, Italia tuvo la oportunidad de igualar en un gran centro al segundo palo de Nicolò Cambiaghi, pero Kean estrelló el esférico en el lateral de la red.

El delantero del Como lo intentó de nuevo en la reanudación, pero se encontró con un acertado Senne Lammens, que también le negó el tanto a Esposito. Ya en el 69, Lukébakio, que había saltado al campo minutos antes, se encargó de sentenciar la contienda al culminar con éxito un buen contraataque belga.