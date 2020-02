Mbappé: "Los niños tienen pósters de superhéroes, yo los tenía de Zidane y Cristiano"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé ha explicado que cuando Zinédine Zidane le llamó con 14 años para realizar una prueba con la cantera del Real Madrid fue como "estar en la luna", ya que el actual técnico blanco era su ídolo de pequeño y el que solía adornar la pared de su habitación junto con Cristiano Ronaldo.

"Algunos niños tienen pósters de superhéroes en las paredes de sus habitaciones. Yo tenía muchos de Zidane y Cristiano. (Para ser justos, cuando crecí también puse algunos de Neymar, que él encuentra muy divertidos, ¡pero esa es otra historia!)", explica Mbappé en una carta abierta publicada en 'The Players Tribune', donde narra su infancia y adolescencia en Bondy, un barrio suburbial del extrarradio de París.

El delantero relata la "sorpresa increíble" que recibió coincidiendo con su 14 cumpleaños. "Mi padre recibió una llamada de alguien del Real Madrid invitándome a venir a España para una sesión de entrenamiento durante las vacaciones. Fue una sorpresa, porque en realidad le dijeron a mi padre: 'A Zidane le gustaría ver a tu hijo'. En ese momento, 'Zizou' era el director deportivo. Por supuesto, estaba en la luna. Estaba desesperado por ir", cuenta.

"Nunca olvidaré el momento en que llegamos al centro de entrenamiento desde el aeropuerto. Zidane nos recibió en el aparcamiento junto a su coche, y era un coche realmente agradable, por supuesto. Nos saludamos y luego se ofreció a llevarme al campo. Estaba señalando el asiento delantero, como diciendo 'venga, entra'. Pero me congelé y pregunté: '¿Debería quitarme los zapatos?'. ¡Jajaja! No sé por qué dije eso. ¡Pero era el coche de 'Zizou'! Él pensó que eso era bastante divertido y me dijo: 'Por supuesto que no, vamos, entra'", señala.

Sin embargo, el campeón mundial aclara que su prueba en el Real Madrid "en realidad no fue tan fácil". "Los cazatalentos habían comenzando a venir a ver mis partidos y yo ya estaba recibiendo algo de atención de los medios de comunicación. Cuando tienes 13 años, no sabes cómo manejarlo. Había mucha presión y mi familia quería protegerme", recuerda.

Por ese motivo, rechazó tanto al Real Madrid como al Chelsea, club con el que también realizó pruebas cuando era un adolescente. "Le rogué a mis padres que me permitieran dejar Bondy e ir a un gran club, pero tienes que entenderlos. Querían que me quedara en casa para poder ser un niño y vivir una vida normal. No lo entendí en ese momento, pero en realidad fue lo mejor para mí, porque aprendí muchas lecciones difíciles que nunca habría aprendido en la burbuja de una academia", reflexiona.

Además, Mbappé también rememora la Copa del Mundo ganada en 2018 por Francia y subraya que la vivió "como un niño". "De todos los recuerdos, el que nunca olvidaré es cuando estábamos en el túnel antes del primer partido contra Australia, esperando para salir. Me golpeó lo que estaba viviendo. Miré a Ousmane Dembélé y solo estábamos sonriendo y sacudiendo nuestras cabezas. Salimos al campo y sentimos a 65 millones de personas detrás de nosotros. Cuando escuché la Marsellesa, podría haber llorado", narra.