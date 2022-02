Mbappé: "Es normal que la gente hable de mí tras este partido"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé se mostró "satisfecho" tras conseguir el triunfo ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la 'Champions' y aseguró que "es normal" que la gente hable de él "tras este partido" donde marcó el gol decisivo en el tiempo de prolongación.

"Todo el mundo sabía la importancia del partido, trabajamos juntos y obtuvimos la victoria, pero todavía queda jugar un partido en el Bernabéu y sabemos lo difícil que es esto", indicó Mbappé en un perfecto castellano en declaraciones a Movistar +.

Preguntado por su gol dijo que está "siempre listo" para lo que requiera su entrenador y para el futuro. "Es normal que la gente hable de mí tras este partido. Soy feliz siendo jugador del Paris Saint-Germain y doy el cien por cien para el club y la clasificación", agregó.

En relación a la eliminatoria, el internacional francés dijo que ahora están "un poco mejor" que al comienzo. "Sí porque ganamos pero esto no está terminado. El Madrid es un gran equipo, de los mejores del mundo, y vamos a estar listos para ayudar a los compañeros y clasificarnos para la siguiente ronda. He marcado un gol importante en el último minuto", añadió.

Sobre su futuro prefirió no pronunciarse. "¿Decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien. No lo tengo decidido todavía", finalizó Mbappé.