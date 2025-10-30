Mbappé recibe este viernes en el Santiago Bernabéu la Bota de Oro 2024-25

Archivo - El delantero Kylian Mbappé (Real Madrid CF) celebra un gol en la Champions League 2025-26 ante el Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé recibe este viernes a partir de las 13.30 horas la Bota de Oro 2024-25 en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, después de marcar 31 goles en la pasada temporada de LaLiga EA Sports, según informó el Real Madrid.

Al acto asistirán el presidente del club merengue, Florentino Pérez; el representante de la European Sports Media, Juan Ignacio Gallardo; el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso; y jugadores de la primera plantilla de la entidad blanca.

Mbappé recibe este viernes la Bota de Oro 2024-25 que le acredita como el mejor goleador de Europa en la pasada temporada, gracias a sus 31 dianas convertidas la pasada campaña del campeonato doméstico, en su segundo curso defendiendo la camiseta del Real Madrid y superando al sueco Viktor Gyokeres, del Sporting de Portugal, y el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool.

Es la primera vez que el delantero recibe este galardón que premia desde 1968 al máximo goleador de las Ligas europeas, después de quedar segundo en la temporada 2018-19, con 33 goles, por detrás del argentino Lionel Messi, y en la campaña 2021-22, cuando celebró 28 tantos, por los 35 que hizo el polaco Robert Lewandowski.