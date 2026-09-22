Mbappé: "Sería decepcionante no ganar el Balón de Oro, ha sido un gran año a nivel individual"

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, ante el Rayo Vallecano en Liga EA Sports 2026-27. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé reconoció que un deportista se siente "decepcionado" cuando no gana, por lo que sería decepcionante no ganar el Balón de Oro este año y afectaría a su "espíritu competitivo", después de haber completado "un gran año a nivel individual".

"Creo que es un objetivo para cualquier jugador, pero no creo que sea una obsesión. He tenido un buen año, un gran año a nivel individual; sé que ese es el criterio más importante para el Balón de Oro. Fui el máximo goleador en las competiciones más importantes y creo que puede ser un buen año para mí; tengo buenas sensaciones", valoró el atacante en una entrevista a la radio gala RFI recogida por Europa Press.

Mbappé marcó 42 goles el curso pasado con el Real Madrid, 15 de ellos en Champions, y reveló que sería decepcionante no ganar el galardón. "Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa", dijo.

"Nunca he buscado el consenso general. ¿Acaso no es posible? Pero es que no puedo ser otra persona. Así que no voy a intentar aprender a ser otra persona; trato de ser yo mismo, con mis virtudes y mis defectos, con mis logros y mis fracasos, y así sigo adelante", defendió, después de las últimas declaraciones sobre el Balón de Oro y su 'candidatura'.

Mbappé se acordó del Mundial, en el que convirtió 10 tantos y se convirtió en máximo goleador histórico con 22, pero Francia cayó en semifinales ante España. "No diría que fue decepcionante. Cuando no se gana siempre hay decepción, pero creo que dimos una buena imagen de nuestro país", opinó.

"Éramos un equipo que daba gusto ver jugar; creo que la gente, los franceses, disfrutaron mucho viéndonos jugar. Creo que el mundo entero disfrutó viéndonos jugar. Al final, solo gana un equipo. Siempre es así. Intentamos dar lo mejor de nosotros, pero esta vez no pudo ser. Tendremos que volver a intentarlo", agregó.

Y ensalzó su contribución goleadora durante el torneo, también en clave Balón de Oro. "Es la mayor competición deportiva y la que más huella deja. Y es importante; en la carrera por el Balón de Oro, obviamente, eso es lo que hay que destacar", afirmó.

"Creo que no van a anunciar un equipo al abrir el sobre. Van a anunciar a un jugador, así que pienso que se trata de un galardón individual. Y creo que eso es lo que debe primar. Por supuesto, no hay que descartar el resto, pero creo que la capacidad de rendir a un alto nivel individual y de dejar a todos boquiabiertos es lo que realmente marca la diferencia para un trofeo como el Balón de Oro", añadió.

Finalmente, confesó que "siempre" quiso tener como entrenador a José Mourinho, que ahora es su técnico en el Real Madrid. "Él siempre ha despertado mi curiosidad. Es un hombre extremadamente inteligente que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Es un líder. Y después, como entrenador, es uno de los mejores entrenadores del mundo", zanjó.