Mbappé: "Vine al Real Madrid con la intención de jugar con Vinícius"

"Tenía clarísimo que acabaría en el Real Madrid"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé tuvo siempre claro que llegaría al club blanco después de varios años de culebrón en los que su presidente, Florentino Pérez, no dejó de estar a su lado, con el objetivo de formar una buena conexión con Vinícius y ganar títulos con el equipo con el que soñaba desde niño.

"Lo tenía clarísimo (que jugaría en el Real Madrid). Tenía una gran confianza en mis capacidades y era lo que quería de mi corazón desde que era un niño. Siempre tenía en la cabeza que iba a jugar en el Real Madrid", dijo este domingo en una extensa entrevista a LaSexta, recogida por Europa Press.

El francés explicó cómo y por qué se sintió atraído por el conjunto español y recordó los intentos fallidos de su fichaje. "No fue fácil (decirle que no a Florentino), pero con el presidente siempre tuve una buena relación porque desde el primer día estuvo a mi lado. También cuando le decía que me quedaba en París tenía su cariño y buenos mensajes para mí y eso cuenta", explicó.

"Dio cariño para mí y mi familia y eso son diferencias que se marcan. Le tengo un gran respeto y siempre le digo que daré lo máximo por el club y por él. Yo empecé por Zidane. Como francés, para nosotros es un ídolo. He empezado como fan de Zizou cuando fichó por el Madrid, jugó con el Madrid con los galácticos. También la llegada de Cristiano, mi otro ídolo", confesó.

Mbappé recordó que tuvo la posibilidad de fichar por el Madrid ya con 12 años, un club con "un aura que los otros no tienen". "Con mi familia vimos que no fue el momento. Yo quería seguir en Francia porque mi familia y yo no estábamos listos para venir aquí. El Madrid quería que viniera, pero no estaba listo para salir de mi país con 12 años. Pienso que fue una buena decisión", dijo.

El delantero francés fue preguntado por su relación con Vinícius, entre rumores de mejor o peor relación, siempre marcada por los resultados. "La relación es muy buena. Es normal que la gente quiera hablar de nosotros porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia, pero siempre vine con la intención de jugar con Vini. No imagino el Real Madrid sin Vini y siempre tuve la idea de jugar con él. Jugamos bien juntos", afirmó.

"Puede ser mejor y la gente espera más de nosotros y es normal, pero pienso que jugamos bien juntos. El Balón de Oro es una cosa individual. Yo he dicho siempre que jugar para el Real Madrid era la cosa más importante de mi carrera. Ganar una Champions con el mejor club del mundo, no hay nada más importante. Y con la Champions hay cosas que también ganas", añadió.

Además, Mbappé recordó lo nervioso que estuvo el día de su presentación tan esperada con el Madrid y reconoció lo impresionante del Santiago Bernabéu. "Me lo imaginaba porque sabía que la gente me esperaba y cuando hablaba con el club me decía que era una locura y que iba a ser mucha gente. Yo pensaba en todo el camino que hice para llegar aquí y la gente entendía que jugar en el Madrid era mi sueño y que compartimos esa pasión", afirmó.

"En el campo puede ser que no sea normal, que soy bueno o malo, que tenga actitud buena o mala, pero fuera del campo intento demostrar que soy lo más normal posible", añadió un Mbappé que confesó que procura llevar una vida normal, más allá de la fama, cuidar de su familia y no entrar en las redes sociales.