El mejor Griezmann se da una última oportunidad de rojiblanco

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann celebrando el pase a las semifinales de la Liga de Campeones. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid accedió este martes a las semifinales de la Liga de Campeones tras imponerse en su eliminatoria de cuartos de final al FC Barcelona (4-3) y disputará por quinta vez en su historia la penúltima ronda de la máxima competición continental, un logro en el que el veterano francés Antoine Griezmann ha tenido mucho que ver.

El pasado 24 de marzo, el Atlético de Madrid y el Orlando City oficializaron la marcha de Griezmann a final de temporada. Tras 10 temporadas, en dos etapas, defendiendo la camiseta colchonera, el 'Principito' cerrará su etapa como rojiblanco. Y lo está haciendo por todo lo alto, a un notable nivel deportivo y ayudando al equipo a intentar hacer de la temporada 2025-2026 un curso histórico.

El equipo de Diego Pablo Simeone afronta este último mes y medio de competición con la ambición de levantar dos títulos. El primero de ellos podría llegar este mismo sábado, si supera en la final de la Copa del Rey Mapfre a la Real Sociedad. Sería la primera Copa desde 2013 para el Atlético y la primera para Griezmann como colchonero, en una final que el destino ha querido que dispute frente al club que le formó.

Una competición del K.O. en la que el delantero francés ha sido protagonista, sobre todo en la memorable ida de semifinales ante el FC Barcelona en la que lideró la goleada rojiblanca en el Metropolitano (4-0). Aquel día, 'Grizzi' marcó uno de los tantos, pero, sobre todo, entendió a la perfección lo que necesitaba su equipo en cada momento, haciéndose dueño y señor del partido. Además, ha marcado otros cuatro goles en el torneo, lo que lo convierten en el máximo goleador de su equipo (5) y el segundo de la competición, a dos del osasunista Raúl García de Haro.

Ahora, intentará liderar al Atlético en la final, algo que ya consiguió en el partido por el título de la Liga Europa 2018, en la que marcó la diferencia con un doblete ante el Olympique de Marsella francés. Además, la Copa del Rey Mapfre podría ser su ansiado primer gran título doméstico como rojiblanco, ya que sólo ha podido levantar en sus 10 temporadas la Supercopa de España 2014, precisamente en su primer año.

Ese será el primero de los dos retos, el segundo, todavía más difícil, guiar al Atlético de Madrid a su cuarta final de la Liga de Campeones y su primera 'Orejona'. Hasta el momento así lo ha hecho, y la última muestra de ello fue el partido de este martes. Griezmann participó de manera activa en el gol atlético clarificando la jugada con un genial pase al espacio para Marcos Llorente. Además, participó en 44 acciones con balón, completó 17 pases y generó tres ocasiones.

Pero antes de los cuartos de final, el jugador de Macon ya fue decisivo en las dos eliminatorias previas, asistiendo en el encuentro de ida del 'playoff' ante el Brujas belga, y con un gol y una asistencia en la ida de los octavos de final frente al Tottenham inglés. Un gol y dos asistencias a los que se suman otro tanto y otro pase de gol en la fase liga.

Y es que, a diferencia de la temporada pasada, en la que Griezmann llegó justo físicamente al tramo final del curso, esta campaña ha ido de menos a más. Simeone ha sabido dosificarle a sus 35 años, y ha sido titular en once de los últimos 18 partidos. Eso sí, sus ausencias del once tan sólo han tenido lugar en LaLiga EA Sports y en la vuelta de los 'playoff' europeo.. Un claro ejemplo de que el 'Cholo', que antes de la ida de cuartos de final de la Champions ante el FC Barcelona se deshizo en elogios hacia el futbolista, quiere al 'Principito' en las grandes citas.