Mendilibar: "El City ha demostrado ser el mejor de Europa por cómo ha ganado, será bueno el competirles"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, cree que será "bueno el competirle" en la Supercopa de Europa al Manchester City inglés, "el mejor equipo de Europa por cómo ha ganado", mientras que no esconde que necesitarán "un año perfecto" para poder estar entre los cuatro primeros de LaLiga EA Sports.

"El Manchester City ha demostrado ser el mejor equipo de Europa por cómo ha ganado, por lo que ha hecho en su país, así que será ilusionante y bueno el competirles, jugar contra ellos y tener esa opción de traer otro título para Sevilla", indicó Mendilibar en una entrevista a los medios oficiales del club publicada este lunes.

El vasco sabe que "los sevillistas quieren más" y que por ello tratarán de "poder competir en todas" las competiciones. "Empezamos con la Liga, luego Supercopa, Liga otra vez y la Champions que viene seguida y las eliminatorias de Copa tras la Champions. Vamos a exigir a los jugadores y que piensen que vamos a tener que estar bien durante mucho tiempo", señaló.

El de Zaldibar celebró que en el sorteo de la Liga de Campeones vayan a estar "en el bombo bueno". "A ver si podemos aprovecharlo para clasificarnos entre los dos primeros y poder estar en octavos sabiendo que es muy complicado. Creo que estaremos preparados para competir y para poder tutear a todo el mundo", advirtió Mendilibar.

En cuanto al campeonato doméstico, no esconde que el FC Barcelona y el Real Madrid "tienen que hacerlo muy mal para no estar arriba" y que lo "normal" es que el Atlético de Madrid "esté entre los cuatro primeros". "Si hacemos un año perfecto y podemos ganar alguna posición, pues mejor, pero también están los que este año han estado por delante que tienen ganas de competir y de entrar en Europa. Va a ser complicado, pero creo que estaremos preparados", remarcó.

Sobre el inicio de la pretemporada, el técnico sevillista considera que "ha sido una primera semana muy buena en cuanto a entrenamientos, de intensidad, un poco de todo" y para que los que no estuvieron la pasada temporada se puedan hacer "un poco al tipo de entrenamiento" que diseñan.

"La sensación es muy buena. Creo que a los jugadores les gusta lo que hacemos en el día a día, se comprometen en cada sesión y creo que estamos disfrutando de la pretemporada. Estos 10 días serán para coger un poco la idea de todo para poder aguantar luego una temporada de pocos entrenamientos porque vas a jugar cada tres días", añadió al respecto, recordando que en la actualidad "el futbolista ya viene preparado" a este inicio. "Le metes balón y desde el primer momento le mete ritmo", puntualizó.

Mendilibar quiere que "el jugador venga y esté a gusto en una sesión de entrenamiento". "He sido jugador y coges las cosas buenas de los entrenadores que has tenido, si vienes contento a currar te saldrá mucho mejor, habrá días que alguno no tenga un buen día y también hay que entenderle", confesó el vizcaíno.

"YA NO PUEDO CAMBIAR"

También es el momento de reencontrarse con aquellos jugadores que salieron cedidos. "Mi tarea es la de sacar el máximo de ese jugador que vuelve. Hoy en día se habla más de economía que de fútbol y si somos capaces de que ese jugador cedido pueda venir y completar con nosotros la temporada, algo que saca el club también con eso para no firmar a ninguno de fuera. Estamos muchos, tiene que salir gente y no sé si entrarán muchos o pocos, pero en el día a día tratamos de que ninguno se sienta mal porque le hacemos de menos", aseguró.

Mendilibar sigue con la ilusión intacta en este paso por un equipo "con objetivos más altos". "He estado muchos años en equipos para salvar la categoría de Primera División por suerte y he estado orgulloso siempre. Ahora también tengo una plantilla mejor. Somos buenos entrenadores para cualquier categoría, después hay que saber llevar un grupo y yo siempre, desde que empecé en Regional, no he cambiado en el sentido de cómo llevar a un equipo ni en la idea de fútbol, ya no puedo cambiar", resaltó.

"Ya no vale nada de lo que hemos hecho antes. Todo el mundo estaba con mucho miedo pensando en lo peor y todo eso ya se olvida, quizás el jugador el que menos... A partir de que subes un poco la exigencia ya cambia, eso es fútbol y el Sevilla es tan competitivo por eso, porque el pensamiento es de ganar", avisó el entrenador del conjunto hispalense.

Mendilibar también habló de los primeros refuerzos. "Gattoni es central argentino, 'muerde', y tiene que tener más pausa porque no soy un entrenador de duelos, sino de anticipación, pero como el espíritu lo tiene, seguro que lo coge rápido. A Pedrosa le conozco más, es superofensivo, a veces demasiado en posiciones adelantadas", detalló.

Finalmente, envió un mensaje a la afición, a la que le pide que "siga animando y ayudando al equipo en todo momento, que no decaiga nunca", reconociendo que cuando haya "momentos no buenos" existe la posibilidad de que "la primera diana" sea el 'staff'. "El que sale al terreno de juego se tiene que sentir respaldado y estoy convencido que eso va a pasar", zanjó.